«الجولف في دبي» تترقب «البطل الأول»

دبي (الاتحاد)

تترقب بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، تتويج البطل الأول في الجولة الأخيرة التي تقام اليوم، لتسدل الستار على البطولة الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، وتقام على ملعب «النار» في عقارات جميرا للجولف بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار. ويحصل اللاعب الفائز باللقب على جائزة مالية تبلغ 194.310 دولارات أميركية، والوصيف على 125.730 دولاراً، علماً أن الجوائز المالية المخصصة سيتم توزيعها على أصحاب المراكز الـ72 ممن بلغوا الأدوار الحاسمة. وسيكون السباق مفتوحاً نحو منصة التتويج في ظل النتائج التي قدمها المشاركون، ومن أبرز المرشحين بالنظر للنتائج التي تحققت يبرز الثلاثي الإنجليزي بتواجد أندي سوليفان الذي حقق 17 ضربة تحت المعدل في أول جولتين، وكل من روس فيشر ومات والاس اللذين سجلا 14 ضربة تحت المعدل، ويتواجد على مقربة منهم الألماني ماكس شميت والفرنسي أنطوان روزنر والاسكتلندي كريج هوي الذين سجلوا 12 ضربة تحت المعدل. وتأتي المنافسة على أشدها بين اللاعبين للحصول على المراكز الأولى على لائحة الترتيب عموماً، من أجل تعزيز رصيد نقاطهم هذا الموسم وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام في الأسبوع المقبل وتشكل البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي».

من جانبه أشاد الدكتور أندرو موراي، كبير المسؤولين الطبيين للجولة الأوروبية للجولف، بالجهود التي قامت بها دبي لتقديم هذا الحدث الإضافي إلى جانب بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تنطلق الأسبوع المقبل، بالنظر للدور الإماراتي المهم في التحفيز على ممارسة النشاط الرياضي عقب جائحة فيروس كورونا المستجد. يذكر أن حضور المتفرجين في البطولة يقتصر على عدد محدود من الضيوف المدعوين فقط، لكن يمكن لعشاق الجولف متابعة الحدث على قناة دبي الرياضية في الإمارات، أو من خلال الشبكات الدولية خارجها.