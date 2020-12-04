الكرة الألمانية تكشف «روزنامة» 2021-2022

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس، عقب اجتماع مجلس الإدارة، أن بداية موسم 2021-2022 ستكون يوم 13 أغسطس 2021. وعلى النقيض من الموسم الحالي، الذي بدأ بعد موعده الأساسي بشهر وبالتحديد يوم 18 سبتمبر بسبب وباء فيروس كورونا، ستنطلق منافسات الدوري في موعدها المحدد.

وسيتعين على الفرق لعب 17 جولة قبل إجازة شتوية قصيرة، على عكس المعتاد، بعد الجولة السابعة عشرة التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر.

وتستأنف منافسات الدوري يوم 7 يناير 2022 بإقامة 17 جولة، وستقام الجولة الأخيرة من الدوري يوم 14 مايو.

وستقام منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 9 أغسطس في حين تقام المباراة النهائية بالملعب الأولمبي ببرلين كما هو معتاد يوم 21 مايو 2022.