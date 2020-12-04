شاهد رياضة.. السنغالي «المحظوظ»!

عمرو عبيد (القاهرة)

امتلك المهاجم السنغالي بابيس سيسيه في رصيده 154 هدفاً، سجلها مع 7 فرق مختلفة، خلال مسيرته الكروية الاحترافية التي بدأت عام 2003، واعتاد سيسيه إحراز الأهداف الصعبة والغريبة، خاصة خلال الفترة الأفضل له مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث سجل لـ«الماجبيز» 44 هدفاً، عبر خمسة مواسم قضاها داخل «قلعة نيوكاسل» في مختلف البطولات، ولا ينسى حارس تشيلسي السابق، بيتر تشيك، هدف السنغالي في شباكه خلال موسم 2011 -2012، والذي سجله من خارج منطقة الجزاء على بعد يقارب 22 ياردة، ولم يكن سيسيه مواجهاً للمرمى، بل أطلق كرته اللولبية من الجانب الأيسر بوجه القدم اليمنى، لتعبر فوق رأس تشيك وتسكن الشباك.



لكن هذا الهدف لا يُعد الأغرب على الإطلاق بالنسبة لصاحب الـ33 عاماً، لأنه خلال مشاركته مع فريق شاندونج لونينج الصيني في عام 2016، أحرز هدفاً لا يُصدّق، ليس بسبب براعته، لكن لأنه بالفعل جاء بالصدفة، حيث تلقى سيسيه الكرة أرضية داخل منطقة الجزاء على حدود منطقة الـ6 ياردات، في مواجهة حارس فريق شنغهاي، وحاول السنغالي تسديدها بيسراه القوية، لكنها مرت من أمامه، لترتطم بقدمه اليمنى العكسية وترتفع في الهواء، وتمر فوق رأس الحارس لتسكن الشباك، وبالطبع احتفل سيسيه بالهدف ضاحكاً بسبب طريقة تسجيله، بينما تبادل زملاؤه على مقاعد البدلاء نظرات الدهشة متسائلين، هل يتدرب بابيس على إحراز الأهداف بهذه الطريقة؟