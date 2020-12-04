نابولي يطلق على ملعبه اسم لاعبه السابق الراحل مارادونا

كرّم نادي نابولي الإيطالي نجمه السابق الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بإطلاق اسمه على ملعب الفريق، بحسب ما أعلنت اليوم الجمعة بلدية المدينة الجنوبية.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاماً إثر انتكاسة صحية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وما إن أعلن عن خبر وفاة مارادونا في بلده الأرجنتين، حتى تبنى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس وسلطات المدينة فكرة إطلاق اسم الأسطورة الأرجنتينية على ملعب «سان باولو» الذي تألق فيه بطل مونديال 1986 خلال فترة الأعوام السبعة التي قضاها يلعب بقميص الفريق الجنوبي.

وكشفت بلدية نابولي أنه تمت الموافقة على تغيير اسم الملعب «من قبل جميع أعضاء المجلس البلدي» الذي أشاد بمن اعتبره «أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور. بموهبته الهائلة وسحره، شَرَّفَ قميص نابولي طيلة سبعة أعوام حيث أهداه لقبي سكوديتي (الدوري الإيطالي)».

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا الأرجنتيني الذي قاد الفريق إلى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 إضافة إلى لقبي الكأس المحلية عام 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989، قبل مباراتهم الأخيرة في «يوروبا ليغ» ضد رييكا الكرواتي (2-صفر) على ملعب «سان باولو» من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة.

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت، حيث ظهرت صورة للغائب الأكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.