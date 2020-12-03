بيليه: مارادونا عبقري سحر العالم

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

كتب الأسطورة البرازيلي بيليه، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس «أحبك يا دييجو» في رسالة منه إلى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا «الصديق الرائع» و«العبقري» الذي «سحر العالم».

وأكد «الجوهرة السوداء» أن مارادونا كان لاعباً لا يعلى عليه، وقال: «سيكون العالم أفضل بكثير، إذا قللنا مقارنة بعضنا ببعض، وبدأنا نعجب أكثر ببعضنا، لذا، أريد أن أقول إنك أبعد من المقارنة».

ونشر بيليه سطوره هذه مع سلسلة من الصور التي تجمعه بمارادونا، وكتب: تميزت رحلتك بالصدق، كنت دائماً واضحاً، وبطريقتك الفريدة والمميّزة، علمتنا أن علينا أن نحب ونقول «أحبك» في كثير من الأحيان، رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول ذلك لك، لذلك سوف أكتب فقط: أحبك دييجو، كنت عبقرياً سحر العالم، ساحر مع الكرة عند قدميه. أسطورة حقيقية، ولكن قبل كل شيء، بالنسبة لي، ستكون دائماً صديقاً، ذا قلب كبير.