هجن الرئاسة تحلق بـ «ثلاثية» الحول والزمول في المرموم

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم أمس تألق شعار هجن الرئاسة خلال مشاركتها في تحديات الحول والزمول المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

وسيطرت هجن الرئاسة على القمة في الشوط الثاني للحول المهجنات، حيث وضع المضمر محمد زيتون المهيري «الشاهينية» على القمة في زمن بلغ 12:42:6 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة إلى القمة مجدداً خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، بعدما قاد المضمر محمد زيتون المهيري «شاهين» ليكون بطلاً في 12:55:6 دقيقة، وكان الفوز الثالث لهجن الرئاسة أيضاً من نصيب المضمر نفسه محمد زيتون المهيري، والذي قدم «شاهين» على قمة الحول المهجنات في الشوط الرابع خلال 12:55:8 دقيقة.

ووضع المضمر غياث الهلالي شعار هجن العاصفة على الصدارة في الشوط الرئيس للحول المحليات، عبر «الشاهينية»، التي تمكنت من قطع رحلة السباق بزمن وقدره 12:39:4 دقيقة.

من ناحية أخرى، انطلقت أمس، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، بميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، بمشاركة آلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر منافساتها حتى 9 ديسمبر الجاري.

وشهد المنافسات، التي أقيمت على مدار 20 شوطاً في الميدان الجنوبي بالوثبة، وخصصت لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الهجن.

في الشوط الرئيس الثاني المخصص للحقايق الجعدان، نجح «نايف» لحمد متعب العامري في إحراز لقب الشوط والمركز الأول، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.49.3 دقيقة.

وأهدت «ثقة» مالكها ماجد خلفان المري ناموس الشوط الثالث للأبكار، بعدما وصلت خط النهاية أولاً بزمن قدره 5.47.8 دقيقة، فيما كان «الشامي» لسويد زايد المنصوري على موعد مع لقب الشوط الرابع للجعدان بزمن قدره 5.48.6 دقيقة.

وشهدت فئة الحقايق منافسة قوية من جميع المشاركين لحصد المراكز الأولى، في ظل الجوائز المالية القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وانتزعت «مبشرة» لخلفان راشد الغفلي ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات بزمن قدره 5.49.5 دقيقة، فيما حلقت «قمرا» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بالشوط السادس للأبكار المهجنات، أما الشوط السابع للجعدان المحليات، فكان من نصيب «شغموم» لخليفة خميس بالصوب بزمن قدره 5.48.6 دقيقة.

وفي الشوط الثامن نجحت «الهايلة» لحمدان النعيمي في تحقيق المركز الأول بزمن 5.49.6 دقيقة، بينما شهد الشوط التاسع فوز «الشامخة» لمحمد خميس الكتبي بالناموس بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5.51.7 دقيقة، فيما كان «المتحد» لحمد هويمل العامري على موعد مع ناموس الشوط العاشر، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.53.2 دقيقة.

وشهدت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين فوز «وعد» لراشد سالم الغيلاني، «مشكورة» لسيف سعيد النعيمي، «مهاجر» لحسن سعيد اليحافي، «شلفا» لسهيل خليفة المزروعي، «صدى» لحمد هويمل العامري، «لافي» لحمد العامري، «شقي» لفهيد محمد المري، و«شاهين» لعمير قناص العامري.

على الجانب الآخر، تتواصل صباح اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى مع منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، لليوم الثاني على التوالي مع 40 شوطاً، وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية.

وتشهد الأشواط الصباحية 20 شوطاً للإنتاج، ينافس من خلالها المنتجون، للحصول على الناموس والمركز الأول، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية، والتي ستشهد 4 أشواط للرموز، منها 2 للمفتوح و2 للإنتاج.

ويحصل الفائز بالشوط الأول والمخصص للمفتوح على جائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحقايق الجعدان، يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ومليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثالث والمخصص للأبكار الإنتاج على كأس ومليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز لفئة الحقايق الجعدان إنتاج، تبلغ جائزة صاحب المركز الأول بندقية، إضافة إلى 800 ألف درهم.

السهلي: أغلى السباقات عن جدارة

أوضح سطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، أن جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن باتت أكبر البطولات في الخليج وأغلاها فهي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ومعها نعود جميعاً بالذاكرة إلى الماضي الجميل ومشاهد تاريخ سباقات الزمن الجميل.

وقال: الجائزة لها مكانة عظيمة فهي تحظى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظم من قبل اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن. وأضاف: مع كل عام هناك الجديد في جائزة زايد الكبرى، ولذلك هي مقصد وطموح المشاركين من دول الخليج، نظراً لقوة المنافسة والمشاركة فيها على ميدان الوثبة والذي يستضيف أقوى السباقات على مدار الموسم.

وأوضح السهلي: الجوائز الضخمة التي أعلن اتحاد الإمارات لسباق الهجن لمهرجان جائزة زايد الكبرى، تؤكد أن هذه الرياضة بخير وتتطور في كل موسم، مع إدارة محترفة تعرف كل ما تعنيه هذه الرياضة للمجتمع الخليجي.

«حلف» تغرد بناموس الشوط الأول

حلقت «حلف» لعلي راشد بن مسلم العمري بناموس أول أشواط المهرجان، مع الشوط الرئيس الأول للحقايق الأبكار، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5.49.2 دقيقة، فيما لفت «الشامي» لسويد زايد المنصوري في الشوط الرابع المخصص للجعدان و«شغموم» لخليفة خميس بالصوب في الشوط السابع للجعدان المحليات، عندما تساوى الثنائي في أحد أفضل الأزمنة خلال اليوم حيث فاز الأول بلقب الشوط الرابع بزمن قدره 5.48.6 دقيقة، وهو نفس الزمن الذي خطف به الأخير لقب الشوط السابع.