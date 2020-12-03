«الأريام الظنة» الأجمل في «الشارقة كلباء»

محمد حسن (الشارقة)

خطفت المهرة «الأريام الظنة» لمربط الأريام العربية الأضواء، وحققت أعلى معدل من النقاط، خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي افتتح فعالياته أمس الأول بمنتزه كورنيش كلباء بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

وينظم المهرجان الذي يشارك فيه 335 جواداً، نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وشركة المروان للمقاولات، وبلدية كلباء، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمجلس البلدي لمدينة كلباء، وقناة الشارقة الرياضية الراعي الإعلامي.

وجاء تألق «الأريام الظنة» في القسم «ب» لفئة المهرات عمر سنة، وحصدت 92.63 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «الريم بي أم إتش» لعلي غانم المزروعي، ونالت 92.00 نقطة، فيما حلت ثالثة «آر أيه كي عنود» لمربط رأس الخيمة وحصلت على 91.63 نقطة.

وكانت المهرة «دي سماحة» لمربط دبي، قد استهلت الفعاليات بالفوز في القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنة، وحققت 92.25 نقطة، وجاءت ثانية «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 91.13 نقطة، وحلت ثالثة «ريماس الريماس» لمربط الريماس وحققت 91.00 نقطة.

واحتلت الصدارة في القسم «ج» المهرة «سمارا بي إتش أم» لعلي غانم المزروعي، وحققت 92.25 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «دي ذارية» لمربط دبي التي حصلت على 92.13 نقطة، وجاءت ثالثة «إي أس حشيمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحققت 91.25 نقطة.