«النصر» يعتمد على 20 لاعباً

معتصم عبدالله (دبي)

فرض البرتغالي توزي لاعب وسط «العميد»، اسمه على قائمة «الأزرق»، في الموسم الحالي، بعدما احتل صدارة اللاعبين الأكثر مشاركةً مع فريقه، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، برصيد 720 دقيقة، في 8 مباريات، بدوري الخليج العربي، وضعت النصر في المركز الثالث، قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه الوحدة غداً في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

وكشفت إحصائيات الموسم اعتماد الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب الفريق على 20 لاعباً في الجولات الثماني الماضية من عمر مسابقة الدوري، قبل خوض «الأزرق» مباراته الأولى في كأس رئيس الدولة، علماً بأن النصر كان قد تأهل مسبقاً لربع نهائي كأس الخليج العربي، من دون خوض مباريات الدور الأول، عطفاً على تتويجه باللقب في الموسم الماضي 2019- 2020.

وبدا من اللافت أن «العلامة الكاملة» في رصيد المشاركات في الدوري، اقتصرت على لاعب واحد، حافظ على المشاركة أساسياً، وهو البرتغالي توزي لاعب الوسط، في الوقت الذي احتل فيه الجناح الهولندي برانديلي كواس «الوصافة» بـ707 دقائق، مقابل 705 دقائق لريان مينديز.

وفي المقابل، يُعد المدافع عبدالرحمن يوسف الذي يخوض موسمه الأول مع «العميد» قادماً من ناديه السابق الظفرة، اللاعب الأقل مشاركة مع فريقه الدوري، برصيد 5 دقائق، بعد دخوله بديلاً لريان مينديز، في مباراة حتا، ضمن الجولة الخامسة، والتي انتهت بتفوق «الأزرق» بنتيجة 3- صفر، وضمت قائمة الأقل مشاركةً أيضاً المهاجم «المقيم» جيسوس دا سيلفا الذي لعب حوالي 29 دقيقة، مقابل 30 دقيقة للمدافع مهند خميس.

وشدد مدرب «العميد» على أهمية جاهزية العدد الأكبر من لاعبي فريقه، في ظل توالي المباريات، خلال هذه الفترة من الموسم، والتي تقام في ظل فارق زمني ضئيل، وقال: «في مثل هذه الظروف يكون من المهم توافر أكبر عدد ممكن العناصر الجاهزة لتجنب الإرهاق»، لافتاً إلى أن توافر العدد الأكبر من اللاعبين الجاهزين يمثل سلاحاً مهماً لأي فريق يرغب في المنافسة.