ويلتون يقود هجوم «الملك» أمام «النسور»

علي معالي (الشارقة)

أكد الفحص الطبي سلامة البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، وبالتالي يصبح جاهزاً لقيادة الخط الأمامي لـ«الملك» في مباراة الغد أمام خورفكان في الكأس، حيث خضع اللاعب للفحص عقب العودة إلى التدريبات، بعد مباراة شباب الأهلي، بدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشعر ويلتون خلال قمة الجولة الثامنة ببعض الألم في «القدم»، إلا أن الفحص أثبت أن الإصابة «خفيفة»، ومجرد إجهاد فقط، ولم يشارك ويلتون في المران الأول، والذي تابعه علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله العجلة رئيس شركة الكرة، وبدر أحمد عضو مجلس إدارة الشركة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء «الفرسان» تدريباً ترفيهياً، في حين خاض الباقون مراناً قوياً، أملاً في خوض مباراة «النسور»، وأظهر عدد من اللاعبين مهارات عالية في التدريب الترفيهي، وإحدى فقراته تشبه تنس الطاولة، وقدم خلالها «الساحر إيجور» مستوى مهارياً جيداً ومعه لوان بيريرا.

ويحتفظ «الملك» بالمعنويات المرتفعة، لأنه ما زال متصدراً للدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، في ظل الظروف التي خدمت الفريق بضياع النقاط من بعض الفرق المنافسة والمطاردة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الغد بعض التغييرات في الشارقة، حيث يبحث عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق عن انتصار مريح على خورفكان الذي خطف منذ أيام نقطتين من «الملك» في الدوري، وبالتالي فإن العنبري يعتبر مباراة الكأس فرصة لتصحيح أخطاء آخر مباراتين بالدوري، وكذلك محاولة إرضاء الجماهير غير الراضية عن مستوى الفريق، ويدرك العنبري أن الفوز المقرون بالأداء أمام «النسور» يعيد «الملك» معنوياً إلى الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة.

وفي التدريب الأخير اليوم، يختار العنبري تشكيلة لقاء الغد، ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات في العناصر وطريقة اللعب، لبث روح جديدة بين المجموعة الحالية.