عجمان يستعد لـ «المهمة المزدوجة» أمام العين

رضا سليم (دبي)

يتوجه عجمان إلى مدينة العين اليوم، استعداداً لمواجهة «الزعيم» غداً، في دور الـ16 للكأس، ويحاول فيها «البرتقالي» الخروج من دوامة الخسائر، كما أنها «بروفة» للقاء الفريقين، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، والتي تقام بالملعب نفسه يوم الخميس المقبل.

ويسعى الجهاز الفني لعجمان، بقيادة أيمن الرمادي، لإيجاد حلول لمشكلة الخسائر المتكررة، وخاصة أن ظروفاً عديدة واجهت الفريق، في مشواره بالدوري، منعته من الفوز في أي مباراة طوال 8 جولات، في مقدمتها الإصابات المتلاحقة، إلا أن مواجهة «البنفسج» تشهد عودة عدد كبير من اللاعبين، في مقدمتهم جوستافو، وعبدالله صالح، ووليد اليماحي، كما يعود من الإيقاف، محمد إسماعيل، وحسين عبدالرحمن، وهو ما يعد تراجعاً كبيراً في أعداد المصابين، واكتمال الصفوف مرة أخرى.

وجمع «البرتقالي» نقطتين من تعادلين، وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 4 أهداف فقط، فيما دخل مرماه 15 هدفاً، ويأتي في مقدمة الفرق الأضعف دفاعاً وهجوماً مع حتا متذيل الترتيب، ويبتعد عجمان كثيراً عن منطقة الأمان، في ظل وجود 4 أندية متقاربة في النقاط، وهي: خورفكان «5 نقاط»، والفجيرة «4 نقاط»، وعجمان «نقطتان» وحتا «نقطة يتيمة».

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن عودة المصابين تمثل نقطة إيجابية لعجمان في المرحلة المقبلة، وقال: الأداء تحسن كثيراً في المباراة الأخيرة أمام الوصل، وكنا الأقرب إلى الفوز، مقارنة بالأداء الذي قدمه «البرتقالي» على مدار 90 دقيقة، إلا أنه لم يكن موفقاً، سواء في الفرص أو الأهداف الثلاثة التي هزت شباكنا في وقت قياسي.

وأضاف: نواجه العين مرتين في أسبوع، وندرك أن المنافس عائد من خسارة في الدوري أمام بني ياس، وأيضاً نحن لم نفز في أي مباراة، من بداية الموسم، وهذه الأمور يحسمها الملعب، ونأمل أن نستفيد من عودة المصابين والموقوفين في مباراة الكأس والجولة المقبلة للدوري.