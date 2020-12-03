ماتافز يكمل القوة الضاربة لـ ««العنابي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تدعم عودة السلوفيني تيم ماتافز القوة الهجومية للوحدة، في مباراته أمام النصر غداً، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وغاب اللاعب بسبب إصابة عضلية، في آخر جولتين بدوري الخليج العربي، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد برغش الذي تعرض لإصابة بسيطة أمام الظفرة يوم الثلاثاء الماضي، ويحدد الفحص طبيعتها وهل تحتاج إلى إراحة اللاعب، أم بإمكانه المشاركة التي إن حدثت تكون صفوف «العنابي» مكتملة للمرة الأولى، منذ بداية الموسم، حيث شكلت الإصابات المتلاحقة هاجساً للفريق في الفترة الماضية، ولعبت دوراً في تذبذب نتائجه.

وأبدى رازوفيتش مدرب الوحدة تفاؤله بهذه المواجهة، بعد تعادله مع الظفرة، والذي كان بطعم الخسارة، وخاصة أن الظروف ستكون أفضل بكثير من أي وقت مضى، ولكن لا يتوقع أن تطرأ تعديلات كثيرة على التشكيلة، باستثناء تواجد ماتافز ومبوكو من البداية.

ويضع «أصحاب السعادة» الفوز بالمباراة هدفاً مهماً، خاصة لقب البطولة، من ضمن أهدافه الكبيرة، ويتطلع جمهور النادي إلى أن ينجح المدرب في ذلك لأنه أصبح متخصصاً في الذهاب حتى المحطة النهائية للمسابقة، بعد تجربته الناجحة مع الظفرة وقيادته إلى النهائي في آخر موسمين، خاصة أنه أعاد كثيراً من التوازن لـ«أصحاب السعادة» الذي أصبح يملك شخصية واضحة.