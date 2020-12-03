«الزعيم» يقلب الطاولة على «السماوي»

معتصم عبدالله (دبي)

حافظ العين متصدر ترتيب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، على فارق النقطة التي تفصله أمام مطارده اتحاد كلباء «الوصيف»، بعدما حول تأخره أمام ضيفه بني ياس بهدف إلى فوز 4-2، أمس، على ستاد خليفة بن زايد، في ختام الجولة الثامنة، والتي شهدت تفوق اتحاد كلباء على النصر 3-0، والوحدة أمام مضيفه الظفرة 4-1، بينما تعادل عجمان مع الوصل 2-2.

ولم يشفع تقدم «السماوي» في النتيجة مرتين، أمام مضيفه «الزعيم»، بهدفي عبدالعزيز الحمادي في الدقيقة 31، وسيد خميس في الدقيقة 51، في خروجه بنتيجة إيجابية، بعدما أدرك أصحاب الأرض التعادل في المرتين، عن طريق عبدالله المصري في الدقيقة 39، و«البديل» محمد البلوشي في الدقيقة 77، قبل أن يضيف «البديل» الآخر عبدالله جازع هدف التفوق في الدقيقة 78، وسعود العبري «الرابع» في الدقيقة 89، ليرفع العين رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مقابل 9 نقاط لبني ياس التاسع.

وحافظ اتحاد كلباء على موقعه في وصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفوزه «السهل» أمام مضيفه النصر، وسجل ثلاثية «النمور» الذي احتفل بفوزه السادس في الدوري، فهد باورت في الدقيقة 20، ومحمد المراشدة في الدقيقة 69، والبرازيلي جابريل كوتو في الدقيقة 73، في المقابل تجمد رصيد «العميد» في 8 نقاط، ليحتل المركز الحادي عشر.

وصعد الوحدة إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد 12 نقطة، بفوزه على مضيفه الظفرة 4-1، تناوب في تسجيلها روبين أمارال في الدقيقة 12، يحيى الغساني في الدقيقة 27، عبدالله أنور في الدقيقة 46، ومحمد حبوش في الدقيقة 82، فيما سجل هدف الظفرة الوحيد صالح الحوسني في الدقيقة 36.

وتعادل عجمان مع مضيفه الوصل 2-2، وسجل حميد الحوسني في الدقيقة 27 و«البديل» خليفة الشيباني في الدقيقة 74، ثنائية «البرتقالي»، فيما أحرز عبدالرحمن المهري في الدقيقة 48، وحمدان العبيدلي في الدقيقة 93 هدفي «الإمبراطور»، ورفع عجمان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ11 مقابل، 11 نقاط للوصل السادس.