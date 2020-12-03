دوري الدرجة الثانية ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم دوري الدرجة الثانية للموسم 2020-2021، بمشاركة 15 فريقاً هي: الموج، ريجنال، سيتي، يونايتد، بينونة، كلية الدار الجامعية، الهلال يونايتد، أكاديمية لاليجا، لافال يونايتد، جلف هيروز، فرسان هيسبانيا، أتليتكو أريبيا، الاتفاق، ليوا ويونايتد سبورت‏‭.

وتقام في اليوم الأول مباراتان، حيث يلتقي الهلال يونايتد مع الموج، على ملعب ذا سيفنز في الساعة الثانية و20 دقيقة، فيما يواجه أتلتيكو أريبيا، فريق لافال يونايتد على أرضية ملعب النادي الإيراني بدبي في الساعة السابعة والنصف مساءً‏‭ ‬.‭

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول غداً، بإقامة 5 مباريات، تجمع المباراة الأولى جلف هيروز مع الاتفاق الساعة الثانية و20 دقيقة على ملعب النادي الإيراني، وفي المباراة الثانية، يلتقي يونايتد بملعب أكاديمية جيمس الدولية، مع يونايتد سبورت في الساعة الرابعة و50 دقيقة، وتجمع المباراة الثالثة بين ريجينال وأكاديمية لاليجا على استاد زايد للكريكت في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، وفي المباراة الرابعة يلتقي كلية الدار مع سيتي على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بدبي في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، وفي المباراة الأخيرة للأسبوع الأول يلعب بينونة مع ليوا بملعب أكاديمية الوحدة الفرعي رقم 1 بالشهامة في الساعة الثامنة مساءً‏‭ ‬.‭

وتقام المسابقة بنظام الدوري من مرحلتين «ذهاباً وإياباً»، لكل مجموعة على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتقام مباريات «مربع الذهب» بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً، حيث يتقابل أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية، مع ثاني المجموعة الأولى‏‭ ‬.‭