دوري أبطال أوروبا.. «طعنة» في قلب «الشياطين»!

باريس (أ ف ب)

اشتعلت المنافسة على بطاقتي دور الـ 16، في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 ولايبزج الألماني القاتل والمثير على باشاك شهير التركي 4-3، في الجولة الخامسة أمس الأول، في حين بلغه دورتموند الألماني بتعادله مع لاتسيو الإيطالي 1-1.

في المجموعة الثامنة، تجمد رصيد «اليونايتد» الذي كان يكفيه التعادل لبلوغ الأدوار الإقصائية، عند 9 نقاط، حيث التحق به سان جيرمان ولايبزج، فيما بقي رصيد باشك شهير 3 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة منافسة محتدمة، إذ ستكون المهمة الأسهل على فريق العاصمة الفرنسية الذي يستضيف باشاك شهير على ملعب «بارك دي برانس»، فيما يحل «اليونايتد» على لايبزج في ألمانيا.

وفي المباراة الأولى، أكمل «اليونايتد» الذي كان يكفيه التعادل لبلوغ ثمن النهائي، اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد البرازيلي فريد، وسجل البرازيليان نيمار «6 و91» وماركينيوس «69» أهداف الضيوف، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد (32).

وقال النرويجي سولسكاير مدرب «اليونايتد»: «فرقت على أمور بسيطة في النهاية ولهذا السبب فازوا، صنعنا الكثير من الفرص ولكننا لم نترجمها، ومصيرنا ما زال بين أيدينا، إذا ذهبنا إلى لايبزج وفزنا سنتأهل».

وحقق لايبزج فوزاً قاتلاً على باشك شهير 4-3، وسجل الدنماركي يوسف بولسن «26»، الفرنسي نوردي موكييليه «43»، الإسباني داني أولمو «66»، والنرويجي ألكسندر سورلوث «92» أهداف الضيوف، فيما تألق عرفان جان قهوجي بـ «هاتريك» لأصحاب الأرض «45، 72 و85».

وبلغ دورتموند الألماني ثمن النهائي، بتعادله 1-1 مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، بغياب مهاجمه النرويجي أرلينج هالاند بسبب الإصابة، ضمن المجموعة السادسة،

ويلتقي في الجولة الأخيرة فريق العاصمة الإيطالية مع ضيفه بروج في مباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهل الثاني، فيما يحل دورتموند على زينيت في مواجهة مهمة له لضمان صدارة المجموعة.

وغاب هالاند عن المباراة، بعدما أعلن ناديه قبل قرابة الساعة من صافرة البداية عن إصابته في فخذه.

وفي إسبانيا، سجل الفرنسي أوليفييه جيرو «سوبر هاتريك» ليقود تشيلسي الإنجليزي لفوز كاسح على مضيفه إشبيلية 4- صفر وإلى صدارة المجموعة الخامسة، وسجل جيرو الرباعية في الدقائق 8 و54 و74 و83 «من ركلة جزاء».

وكان فريقا تشيلسي وإشبيلية حسما بطاقتي المجموعة في الجولة الماضية، ورفع النادي اللندني رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لإشبيلية و4 لكراسنودار ونقطة وحيدة لرين.

وعزز برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة السابعة بفوزه على فرنتسفاروش المجري 3-صفر، فيما فاز يوفنتوس الإيطالي على دينامو كييف الأوكراني بالنتيجة ذاتها.

ورفع «الكتالوني» رصيده إلى 15 نقطة مقابل 12 ليوفنتوس، فيما استقر رصيد دينامو كييف وفرنتسفاروش عند نقطة واحدة، مع أفضلية للفريق الأوكراني بفارق الأهداف.

ويكفي برشلونة التعادل مع يوفنتوس في الجولة الأخيرة لحسم الصدارة، أو حتى الخسارة بفارق هدف، علماً وأن المباراة الأولى بينهما انتهت بفوز «كاتالوني» 2-صفر في تورينو.

وواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، بتسجيله أحد الأهداف الثلاثة لفريقه، ليرفع رصيده التهديفي إلى 750 هدفاً في مسيرته مع منتخب بلاده والأندية التي مثلها في المسابقات الرسمية.

ودخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ بعد قيادتها المباراة، لتصبح أول امرأة تقود لقاء في دوري الأبطال.

وسبق لابنة الـ36 عاماً أن قادت الكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وليفربول الإنجليزيين عام 2019، قبل أن تسجل الشهر الماضي بدايتها في «يوروبا ليج».