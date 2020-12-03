«بصمة قدم» رونالدو تزين «ممشى الأبطال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتزع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي جائزة «القدم الذهبية» لعام 2020، بعد منافسة مع 9 نجوم آخرين، يتقدمهم ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ونيمار، ومحمد صلاح، وسيرجيو أجويرو، وسيرجيو راموس، وجورجي كيلليني، وأرتورو فيدال، وساديو ماني، بعد تصويت جماهيري على قائمة العشرة المرشحين.

وهي النسخة رقم 18 للجائزة التي فاز بها الإيطالي روبرتو باجيو، في بدايتها عام 2003، وتُمنح للاعبين الذين بلغوا 28 عاماً، أو تجاوزوا ذلك، وتشترط الجائزة التي يتم تنظيمها سنوياً في إمارة موناكو، حصول اللاعب عليها مرة واحدة فقط في مسيرته الكروية، ومن أبرز معاييرها، التألق على المستويين الفردي والجماعي، والسمعة الشخصية واحترام الجماهير له.

ومن تقاليد الجائزة أن يترك الفائز بها قالباً لبصمة قدمه على «ممشى النجوم الأبطال» على شاطئ إمارة موناكو.

والمعروف أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني حصد الجائزة في العام الماضي، ومن أبرز النجوم الآخرين، الثلاثي الإيطالي بوفون وتوتي وديل بييرو، والثنائي البرازيلي رونالدو الظاهرة ورونالدينيو، والأوروجواياني إدينسون كافاني، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا، ولم يفز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى الآن.