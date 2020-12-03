نيمار لميسي: ما أحلى الرجوع إليك!

مانشستر (أ ف ب)

أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحاً لافتاً، إثر فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا، أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجدداً مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نيمار: ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجدداً بالتواجد معه على أرضية الملعب، مؤكداً أن اللعب بجوار ميسي يحمل متعة كبيرة.

وأضاف: أرغب جداً في اللعب مجدداً معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل.

وتابع مازحاً: أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب.

ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2017، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019، لكنه لم ينجح في إقناع الإدارة الباريسية، أما الآن، فإن برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم، بما يوفر على خزائن النادي مبلغاً مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل ترك فريقه، بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي، لكن رئيس النادي آنذاك «استقال لاحقاً» جوزيب ماريا بارتوميو، رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خليفته إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يناير المقبل.