وستبروك إلى «ويزاردز» مقابل وول

لوس أنجلوس (رويترز)

أعلن هيوستون روكتس الأميركي انتقال لاعبه راسل وستبروك إلى واشنطن ويزاردز، مقابل الحصول على جون وول واختياره في الجولة الأولى لعملية اختيار اللاعبين الجدد.

وأمضى وستبروك، البالغ عمره 32 عاماً، أكبر فترة في مسيرته مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، قبل الانتقال إلى روكتس في 2019، حيث بلغ معدله 27.2 نقطة في المباراة و7.9 استحواذ على الكرة في الموسم الماضي.

وضم روكتس وستبروك، أملاً في حصد اللقب للمرة الأولى منذ الثنائية في 1994 و1995، لكن الفريق خرج من الدور قبل النهائي للقسم الغربي أمام لوس أنجلوس ليكرز.

وسيعود وستبروك للعمل مع مدربه السابق في ثاندر سكوت بروكس.

وقال بروكس الذي عمل مع وستبروك لسبعة مواسم: إنجازات راسل تتحدث عن نفسها، لكن رغبته في الفوز هي ما تجعله لاعباً فريداً، بقدر سعادتي للعودة بالعمل معه، فأنا حزين لوداع جون، إنه أحد أقوى وأمهر اللاعبين الذين شاهدتهم، ونتمنى له التوفيق والتقدم للأمام.

ولعب وول 9 مواسم مع ويزاردز، وغاب اللاعب البالغ عمره 30 عاماً عن موسم 2019-2020، بعد أن شارك في 32 مباراة في الموسم السابق عليه.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن جيمس هاردن أفضل لاعب في الدوري في 2018، طلب الرحيل عن روكتس عقب رحيل المدرب مايك دي أنطوني والمدير العام للفريق.

وينطلق الموسم الجديد في 22 ديسمبر.