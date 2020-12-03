هوملز يحلم بالعودة السريعة

برلين (د ب أ)

قال ماتس هوملز، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، إنه لا يتوقع الغياب لفترة طويلة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو الإيطالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال هوملز: خرجت للتو من المستشفى، وتبدو الأمور ليست سيئة للغاية، يبدو أنني سأكون على ما يرام خلال يومين، لكننا بالطبع سنلقي نظرة أخرى وبعدها سنرى.

وأضاف: لكن حتى الآن، يبدو أنني سأعود للملعب قريباً جداً.

وكان هوملز قد خرج مصاباً في الوقت بدل الضائع للمباراة، إثر تدخل من جانب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند، عقب المباراة: «نأمل أن تكون مجرد ضربة في القدم، وألا يكون هناك تأثير على الأربطة».