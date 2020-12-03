شاهد رياضة.. ثورة جيرو!

عمرو عبيد (القاهرة)

انفجر المهاجم الفرنسي الدولي، أوليفيه جيرو، مع فريقه تشيلسي، في الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله «سوبر هاتريك» في شباك إشبيلية، ليضمن «البلوز» صدارة المجموعة، ويحقق جيرو إنجازات رقمية متنوعة، كونه أكبر لاعب يُحرز 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، وهو أول لاعب في تاريخ تشيلسي القاري ينجح في ذلك الأمر، وهو صاحب أول «سوبر هاتريك» مع الفريق اللندني في مختلف البطولات، بعد 10 سنوات من رباعية مدربه الحالي، فرانك لامبارد، في مرمى أستون فيلا.

المثير أن مهاجم «الديوك» سبق له تسجيل «هاتريك» حاسم في مرحلة المجموعات بـ «الشامبيونزليج» قبل 5 سنوات، لكنه كان يرتدي قميص أرسنال آنذاك، وفي آخر مباريات المجموعة السادسة، احتاج «المدفعجية» للفوز، من أجل التأهل إلى دور الـ16، خاصة أن تلك المواجهة الأخيرة جاءت أمام المنافس المباشر له وقتها، أوليمبياكوس اليوناني، بعد بداية غير جيدة لأرسنال، إذ لم يحصد أية نقاط في أول جولتين، بجانب الهزيمة الثقيلة بخماسية أمام بايرن ميونيخ.



وفي عقر دار «أسطورة الإغريق»، توهج جيرو بصورة لم يسبق لها مثيل، مسجلاً أول «هاتريك» في تاريخه بدوري الأبطال، وكذلك خلال مسيرته مع «المدفعجية»، والغريب أن الأحداث سارت بصورة مشابهة لما قدمه مؤخراً، حيث افتتح «مهرجان» الأهداف بضربة رأسية بارعة قوية، لم يتمكن الحارس الإسباني روبرتو من إبعادها، بعدما ارتطمت به وسكنت الشباك، ثم كرر الهداف الفرنسي العجوز الأمر، بيسراه هذه المرة، عقب توغل وتحرك مثاليين داخل عمق الدفاعات اليونانية، ووسط حراسة كثيفة من الدفاع، ووضع جيرو بعدها آخر بصماته في تلك الليلة، بوساطة ركلة جزاء، سددها بمهارة أيضاً، ثم غادر الميدان بعد ساعة من اللعب، على سبيل التكريم من مواطنه، أرسين فينجر.