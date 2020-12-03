«جائزة زايد الكبرى».. رحلة جديدة نحو التراث والأصالة

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2020، وتمثل جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وانطلقت جائزة زايد لسباقات الهجن عام 1994 ومنذ انطلاقتها، باتت تحتل الجائزة مكانة خاصة لدى ملاك الهجن، باعتبارها أحد أهم المهرجانات الكبرى، وتحظى بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول الخليج، ويحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، وتحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأنهت اللجنة المنظمة للسباقات كافة التجهيزات النهائية لانطلاقة الحدث مساء اليوم بفئة الحقايق، حيث تركض من خلالها نخب الأصايل على مدار 20 شوطاً.

وتقام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن على أرضية عاصمة ميادين الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 204 أشواط للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول لهجن الجماعة، منها 36 شوطاً للرموز، والذي ستشهد تنافساً قوياً لنيل الناموس، بينما يحصل الفائز بشوط الحول الرئيسي على سيف و3 ملايين درهم، ويتوقع أن تشهد السباقات حضوراً كبيراً خاصة في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين، حيث من المنتظر أن تشارك بالسباقات 15 ألف مطية.

وبدأت إجراءات التسجيل والفحص المسبق للمطايا المشاركة خلال الأيام الماضية، حيث شهد المهرجان إقبالاً كبيراً على المشاركة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة، كما وضعت اللجنة العديد من الضوابط والشروط الخاصة بالمنافسات، أبرزها إخضاع الهجن الثلاث الأولى الفائزة في كل شوط لفحص المنشطات، بالإضافة إلى عدم أحقية الهجن المسجلة في الأشواط الرئيسية، بالمشاركة في غير الأشواط التي سجلت فيها، فضلاً عن شرط أساسي بمشاركة المطايا التي نجحت في أشواط التأهيل التي أقيمت الفترة الماضية.

وخصصت اللجنة 60 شوطاً للمطايا في سن الحقايق، و40 شوطاً لسن اللقايا، و34 شوطاً لسن الإيذاع، و30 لسن الثنايا، و40 شوطاً للحول والزمول.

من ناحية أخرى، تنطلق مساء اليوم منافسات الجائزة بمنافسات فئة الحقايق، والتي تستمر على مدار يومين ليصل مجموع الأشواط فيها إلى 60 شوطاً، واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة 20 شوطاً باليوم الأول و40 شوطاً في اليوم الثاني، ووزعت على الفترتين الصباحية والمسائية لترتفع معها حدة التنافس مع 4 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والإنتاج، والتي يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز الخامس، حيث يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الأول للحقايق الأبكار على مليون ونصف المليون درهم.