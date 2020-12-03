كرنفال كأس رئيس الدولة للخيول العربية يصل إلى السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبشعار «معا أبداً»، تحتضن المملكة العربية السعودية اليوم المحطة الختامية الثانية عشرة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، والتي تقام دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية.

ويحتضن ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض، وسط إجراءات احترازية محكمة وتدابير وقائية، أمسية الحفل الثاني على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والذي يتضمن 8 أشواط بمشاركة 76 خيلاً في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية.

وينطلق برنامج الحفل بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» بمشاركة 13 خيلاً لمسافة 1200 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي، والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح» والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول وبمجموع جوائز 50 ألف ريال، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي وبمشاركة 9 خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 6 خيول، في حين يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 10 خيول، كما يقام الشوط السادس للخيل العربية للمهور والمهرات «تكافؤ تصنيف 1-إلى 70» من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بجوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 13 خيلاً، فيما يشهد الشوط السابع المقام للخيل العربي «تكافؤ تصنيف 70-90»، والمخصص للخيول من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 6 خيول.

ويجمع الشوط الثامن لقاء الأقوياء في السباق الرئيسي على لقب المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسط مشاركة 9 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل التي سجلت مشاركات مميزة في السباقات العالمية، حيث يقام السباق لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق وبمجموع جوائز 300 ألف ريال سعودي.

ومن أبرز الخيول المشاركة في سباق الشوط الرئيسي على الكأس الغالية «صخر الخالدية» لإسطبلات الخالدية المنحدر من نسل طويق والفرس مياسك دي لاردوس، ويتواجد في قائمة المشاركين «مراد الخالدية» و«نادر الخالدية» إلى جانب كل من: جلامر، بدور عذبه، برنس عامر، شموس عذبه، أيهم عذبه، جنوبي الخالدية.

من جهته، قال فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: فخورين بتنظيم ختام الكأس الغالية في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، والتي تعتبر من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا السنوية، مؤكداً أن المحطة السعودية والختامية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات والمكتسبات التاريخية، مبيناً أن محطة السعودية تمثل علامة فارقة وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية.