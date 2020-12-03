الإنجليزي سوليفان يتصدر «الجولف في دبي»

دبي (الاتحاد)

تصدر الإنجليزي أندي سوليفان الفترة الصباحية، بتسجيله 11 ضربة تحت المعدل مع انطلاق بطولة «الجولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية، أمس، والتي تقام على ملعب «النار» في عقارات جميرا للجولف، وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

وحقق الإنجليزي هذا الرقم ليتواجد مبكراً ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب، وسط مطاردة نجوم أبرزهم الفرنسي أنطوان روزنر «9 ضربات تحت المعدل»، والإنجليزي مات والاس «8 ضربات تحت المعدل». وتركزت الأضواء على مشاركة البطل الإماراتي أحمد سكيك، الذي قدم أداءً راقياً وحقق نتيجة مميزة بلغت 4 ضربات فوق المعدل، بما يعكس تطور أداء اللاعب ودخوله أجواء المنافسات العالمية دون رهبة من النجوم المشاركين.

وكان سكيك افتتح بطولة «الجولف في دبي» صباح أمس، بعدما كان أول لاعب يسدد الضربة الأول من نقطة الانطلاق، بحضور عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وذلك للاحتفال بمناسبة مزدوجة مع الإعلان عن العد التنازلي لاستضافة بطولة العالم لفرق هواة الجولف في أكتوبر 2023، بنفس الملعب، كما تم الإعلان عن عرض اتحاد الجولف الناجح لملعب النار في عقارات جميرا للجولف لتنظيم بطولة العالم لفرق هواة الجولف والمعروف باسم «كأس أيزنهاور».