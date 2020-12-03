هجن الرئاسة تحسم قمة الثنايا بالمرموم

دبي (الاتحاد)

حسمت هجن الرئاسة الشوط الرئيس للجعدان خلال تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت بميدان المرموم على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، بينما فازت العاصفة بقمة الشوط الرئيس للثنايا الأبكار المحليات.

وبرز شعار هجن الرئاسة من خلال التحدي الثالث للثنايا الجعدان المحليات، والذي قاد من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري «شاهين» إلى القمة بزمن بلغ 12:46:5 دقيقة، وقدم مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» على مقدمة الثنايا الأبكار المحليات في الشوط الأول، وذلك خلال 12:31:18 دقيقة، وعاد ذات الاسم ليضع بصمته على ثاني الأشواط للثنايا الأبكار المهجنات، حيث قاد الهلالي «الشاهينية» إلى الصدارة في 12:41:2 دقيقة.

وفي الشوط الرابع المخصص للثنايا الجعدان المهجنات، جاءت هجن العاصفة في القمة عبر «شاهين» بقيادة غياث الهلالي، والذي قطع رحلة السباق خلال 12:42:9 دقيقة.