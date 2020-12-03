الشريفي يتصدر بطولة العين «أونلاين»

العين (الاتحاد)

شهدت بطولة الشطرنج السريع «أونلاين» ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر، الذي ينظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية احتفالاً بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ 49 للدولة، مشاركة إسرائيلية ضمن 62 لاعباً ولاعبة من 11 دول هي الإمارات والبحرين وعُمان والكويت واليمن والسودان وسوريا وأوكرانيا وإسرائيل والهند وسيريلانكا.

وتُعتبر مشاركة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج دان كاليسكي، برفقة الأستاذ الدولي الإسرائيلي ليمريك كاجانسكي هي الأولى على رقعة شطرنج إماراتية، منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، حيث واجه كاجانسكي منافسه حمودة بن حمودة لاعب العين، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل، بينما فاز لاعب النادي علي حمدان الشريفي على الأستاذ الدولي الإسرائيلي ليمريك كاجانسكي.

وتصدر علي حمدان الشريفي المركز الأول في البطولة، وحل العماني خالد الحديدي في المركز الثاني، فيما جاء الكويتي مشعل الزيد ثالثاً.