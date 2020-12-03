«الرياضة في مسيرة الاتحاد» ندوة «الرياضيين» و«الإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الرياضيين بالتعاون مع جمعية الإعلام الرياضي، ندوة بعنوان: «الرياضة في مسيرة الاتحاد»، وذلك ضمن احتفالات الدولة بالذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني.

وشارك في الندوة التي عقدت عبر تطبيق «زووم» عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين، والعميد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والإعلامي محمد الجوكر المستشار الإعلامي بجريدة البيان، وأدار الندوة الإعلامي على الظبياني من قناة الشارقة الرياضية، كما حظيت الندوة التي عقدت جلستها الرئيسية في فندق رافلز في دبي، بتواصل كبير من المشاركين من خارج الدولة عبر «الفيديو كونفرانس» لنحو 550 مشاركاً من الدول العربية.

وغطى المتحدثون جوانب موضوع الندوة من خلال 7 محاور شملت الرياضة في تاريخ الاتحاد، والرياضة ورؤية القائد المؤسس، وإسهام الرياضة في تعزيز مفهوم الوحدة محلياً وعربياً، علاوة على البعد الاجتماعي للرياضة وأثرها في المجتمع، ودورها في رفع مستوى الحس الوطني، والرياضة ووسائل الإعلام، واختتمت المحاور بالحديث عن نهضة الإمارات الرياضية «التحدي والطموحات المستقبلية».