«ربع الأهداف» من «هدايا المنافسين»!

عمرو عبيد (القاهرة)

عادت معدلات التهديف في دوري الخليج العربي إلى الارتفاع، مع تسجيل 28 هدفاً في الجولة الثامنة، وربما تعود تلك الزيادة الواضحة إلى الأخطاء الدفاعية الفادحة، التي ارتكبها حراس المرمى ولاعبو الخطوط الخلفية للأندية هذا الأسبوع، حيث تسببت تلك الأخطاء في اهتزاز الشباك 10 مرات، بطريقة مباشرة، بما يُعادِل 36% من إجمالي أهداف الجولة، أي ما يزيد على الثُلث، وتراوحت الأخطاء بين ارتداد الكرات، عقب تصديات غير صحيحة للتسديدات، ليجد «متابعو الكرة الثانية» سهولة بالغة في إسكانها الشباك، مقابل التوقع الخاطئ من جانب الحراس والفشل في التصدي للكرة، بجانب التشتيت الخاطئ من المدافعين وفقد الكرة في مناطق الخطورة.

ومنذ انطلاق النسخة الجارية، تسببت أخطاء الدفاع وحراس المرمى المباشرة، في تسجيل 43 هدفاً من إجمالي 177، تمثّل نسبة 24.3% من الإجمالي، بما يقترب من «الرُبع»، وهو المعدل الذي يكاد يساوي الأهداف المماثلة، التي شهدها «الكالشيو» الإيطالي خلال موسمه الجاري، إذ سجل نسبة 24.15%، واختلفت النسبة بصورة ضئيلة «الليجا» الإسبانية، لتبلغ 23.3%، في حين بقى «البريميرليج» الأفضل بـ 19% فقط، والمثير أن هذا الأمر بدا واضحاً جداً خلال الجولات الأولى من الدوري السعودي، الذي ارتكب فيه الحراس والمدافعون الأخطاء التي أسفرت عن اهتزاز الشباك، بنسبة 27.5% من إجمالي الأهداف حتى الآن.

التصدي غير الصحيح للتسديدات كان الخطأ الأبرز لدى الحراس في دورينا، وتكرر ذلك في 9 أهداف، بينما كان التعامل الخاطئ مع الكرات العرضية ثانياً، في 6 مناسبات، وهي المعدلات القريبة مما حدث في الدوري السعودي، لكن «هدايا» الخطوط الخلفية في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا أكثر تأثيراً، لأن مدافعينا قاموا بالتشتيت الخاطئ للكرات الذي تسبب في استقبال 11 هدفاً، في حين بلغ 17 هدفاً في إنجلترا، و19 في إيطاليا، أما فقد المدافعين للكرات المجانية في مناطق الخطورة، فلم يكن صاحب النسبة الأكبر في الدوري الإماراتي، مقارنة بـ12 هدفاً في السعودية، و13 في إسبانيا.

وعلى صعيد الفرق، كان «البرتقالي» الأكثر تأثراً بتلك الأخطاء الفادحة، بعدما تلقى 6 أهداف بهذه الطرق، وكانت أخطاء المدافعين الأبرز مقارنة بحراسة مرماه، والمفاجأة أن «الزعيم» و«الفرسان» جاءا في الترتيب التالي، بعدما تسببت أخطاء دفاعيهما وحراسهما في اهتزاز شباك كل منهما 5 مرات، بنسب متقاربة، وهو أمر لافت للنظر بالنسبة لفريقين ينافسان على اللقب، ويحمل بعض التفسير لابتعادهما عن القمة، وكونهما خارج قائمة أفضل 5 فرق من حيث الصلابة الدفاعية!

عانى «العنابي» و«الفارس» و«الإعصار» و«الذئاب» أيضاً من تلك الأخطاء، وتكرر ذلك 4 مرات لكل فريق، وتُعد حراسة المرمى لدى حتا مصدر المشاكل، في حين أن لاعبي دفاع الوحدة استأثر بالنصيب الأكبر في ذلك المشهد، وعلى الجانب الآخر، ظهر دفاع «العميد» بالصورة الأفضل على الإطلاق، بهدف وحيد في مرماه من تلك الأخطاء المباشرة، وجاء بعده «فخر أبوظبي»، ولا عجب في ذلك، لأن دفاعاتهما هي الأكثر صلابة بين جميع الفرق حتى الآن.