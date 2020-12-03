النوبي مستقبل «السماوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

استحق سهيل النوبي لاعب بني ياس، أن يكون نجم الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، بعدما «صال وجال»، وقاد «السماوي» إلى فوز تاريخي على العين 4-1، ونجح النوبي في إحراز هدفين في المباراة الصعبة، كما لعب دوراً بارزاً في خلخلة دفاع «الزعيم»، وإتاحة الفرصة أمام البرازيلي جواو بيدرو لهز الشباك مرتين أيضاً.

وفتح النوبي طريقاً باسمه في الجهة اليمنى لفريقه واليسرى لـ «البنفسج»، وتفوق بفضل مهارته الكبيرة على المدافعين، تارة بالمهارة والمراوغة، وأخرى بالسرعة وإرسال الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء.

ويُحسب لـ «جناح السماوي» مساهمته في عودة بني ياس إلى نغمة الانتصارات، بعد أن غابت على مدار 4 جولات، ورغم تسجيله لثلاثة أهداف فقط، في الجولات الثماني التي خاضها بني ياس، إلا أنه كان مؤثراً للغاية، خاصة في المواجهات التي انتصر فيها الفريق، حيث صنع ثلاثة أهداف أيضاً، لتكون المحصلة 6 أهداف، أسهم فيها بدرجة مباشرة من أصل 17 هدفاً سجلها بني ياس منذ بداية الموسم.

ويتمتع النوبي بإمكانيات كبيرة على صعيد المراوغات، وكذلك فيما يتعلق بميزة تسجيل الأهداف، ويعد صاحب الـ24 عاماً، واحداً من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الروماني إيسايلا، وفي الوقت الذي هبط فيه مستوي اللاعب بعض الشيء، لم يتردد المدرب في الدفع به، ليشارك أساسياً في جميع المباريات.

ويؤكد إيسايلا دائماً أن النوبي من العناصر المهمة بالنسبة له، وأنه واحد من الشباب الواعد الذي ينتظره مستقبل باهر، وأنه سيكون أساسا لبناء فريق قوي، مع زملائه الشباب، وكذلك أحد لاعبي المنتخب الواعدين.

وأعرب منصور علي مدير فريق بني ياس عن سعادته البالغة، بما يقدمه النوبي مع «السماوي»، مؤكداً أنه من العناصر الشابة التي تتمتع بقدرات خاصة، مشيراً إلى أن النوبي لديه مهارات تؤهله للتألق دائماً، خاصة في المباريات الكبيرة.

وتوقع أن يكون أحد نجوم الإمارات في المستقبل القريب، لا سيما في ظل ما يقدمه من مستويات، وما يمتلكه من إمكانيات تؤهله دوماً لتحقيق المزيد والمزيد.