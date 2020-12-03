يعقوب الحمادي: فوز بني ياس ينقذ الصافرة من كارثة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن فوز بني ياس على العين، أنقذ طاقم تحكيم المباراة ولجنة الحكام من كارثة تحكيمية، بسبب خرق بروتوكول «الفار»، عقب إلغاء الهدف الرابع لـ «السماوي» في الدقيقة 57 بداعي التسلل، حيث كان يفترض استدعاء الحكم لاتخاذ القرار؛ لأنها حالة تفسيرية وتقديرية، وليست واقعية، والقرار في مثل هذه الحالات يتخذه حكم الساحة فقط، ولو خسر بني ياس المباراة وتقدم بشكوى، كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى لإعادة المباراة، إلا أن فوز «السماوي» أنقذ الموقف، علماً بأن الهدف صحيح، ولا وجود للتسلل، حيث إن اللاعب لم يتداخل مع المنافس.

وقال: في المباراة نفسها، هناك تدخل جيد من تقنية الفيديو، بإلغاء هدف العين الثاني، للمس الكرة، يد ريان يسلم، قبل تسجيل الهدف مباشرة، ويؤخذ على هذه الحالة عدم اختيار زاوية واضحة عند الإعادة.

وأضاف: أبرز القرارات الأخرى، في مباراة عجمان والوصل، أصر الحكم على قراره الخاطئ، رغم تدخل تقنية الفيديو لتصحيح القرار، لوجود مخالفة الدفع من فيجريدو لاعب الوصل، قبل تسجيل الهدف في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 54، هناك استدعاء ممتاز من حكم الفيديو، لإلغاء ركلة الجزاء الخيالية لمصلحة «الفهود» بداعي وجود لمسة يد على سعد سرور لاعب «البرتقالي»، وفي مباراة الشارقة وشباب الأهلي شهدت الدقيقة 71، استدعاءً خاطئاً من حكم الفيديو لطرد ماجد حسن، لأن الحالة لا ترتقي إلى اللعب العنيف، وقرار الحكم صحيح بالاكتفاء بالإنذار، وفي الدقيقة 28 من المباراة نفسها، أجاد الحكم باحتساب ركلة جزاء صحيحة لـ «الملك» نتيجة عرقلة ماجد ناصر لويلتون.