منصور البلوشي.. «البصمة العاشرة»

فيصل النقبي (كلباء)

ترك منصور البلوشي لاعب اتحاد كلباء بصمته بقوة في مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الثامنة للدوري، عندما شارك في الجزء الأخير من اللقاء، ليسجل هدفاً ثميناً لـ «النمور» في شباك النصر، في الدقيقة 91، وحصل فريقه على نقطة غالية، وفي الوقت نفسه جرد «الأزرق» من نقطتين، وأيضاً حرمه من «وصافة» البطولة، عندما فرض عليه نتيجة التعادل 3-3.

ويعد الهدف هو «البصمة الأولى» لمنصور البلوشي هذا الموسم، والتي أسهمت في مواصلة «النمور» لعروضه القوية في الجولات الأخيرة، بدليل وصوله إلى «النقطة 13» في جدول الترتيب، والمركز الثامن، بالتساوي في عدد النقاط، مع بني ياس وشباب الأهلي أصحاب المركزين السادس والسابع، وتفصله 7 نقاط من الشارقة «ملك القمة». ورفع البلوشي رصيده في دوري الخليج العربي، إلى 10 أهداف، خلال المواسم الثمانية التي خاضها في البطولة، خاصة موسم 2018 - 2019 الذي شهد تألقاً واضحاً له، وسجل خلاله 4 أهداف، وأسهم في بقاء فريقه للمرة الأولى في «المحترفين» رغم أنه لاعب وسط.

وعبر البلوشي عن سعادته بعودة فريقه إلى أجواء المباراة المهمة أمام النصر، وقال إن نجاحه في هز الشباك، هو ثمرة رائعة لجهود اللاعبين خلال فترة الإعداد التي سبقت المباراة، وحتى أثناء مجريات اللعب، لأنهم كانوا يدركون أنهم على قدر المسؤولية لمواجهة «العميد»، والعودة من جديد إلى التعادل، قبل صافرة النهاية.