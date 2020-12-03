الأرض تعاند أصحابها «6 من 7»

معتصم عبدالله (دبي)

يبدو مصطلح الأرض والجمهور غريباً، في النسخة الحالية للدوري، والتي تقام في غياب الجمهور، بداعي الإجراءات الاحترازية.

ولا يلغي غياب الجمهور أهمية «مباريات الأرض»، في تأكيد التفوق للأندية المتنافسة في مشوار الدوري، والذي قطع «الثلث الأول»، بنهاية الجولة الثامنة، والتي شهدت حدثاً لافتاً، بعدما عاندت الأرض أصحابها في 6 من أصل 7 مباريات، باستثناء مواجهة بني ياس والعين التي شهدت تفوق «السماوي» 4-1.

وشهدت الجولة تعثر أصحاب الأرض، بالخسارة في 3 مباريات، أبرزها تكبد عجمان الخسارة السادسة أمام الوصل 2-3، بعدما حول الأخير تأخره بهدف، إلى فوز مستحق عمق به جراح «البرتقالي»، وهو ذات السيناريو الذي تكرر في مباراة حتا وخورفكان، بفوز «النسور» 3-2، في الدقائق الحاسمة، بعدما كان متأخراً بهدفين.

في المقابل، لم يقو دفاع الفجيرة على الصمود أكثر من شوط، في مباراته أمام ضيفه الجزيرة، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في الشوط الثاني، حملت توقيع زايد العامري «ثنائية»، وعبدالله رمضان. و فرط الشارقة «المتصدر» في تقدمه أمام ضيفه شباب الأهلي بهدف، ليرضى بالتعادل 1-1، وشهدت مواجهتا اتحاد كلباء مع النصر، والوحدة مع الظفرة، خروج أصحاب الأرض بـ «نقطة» التعادل أمام الضيوف.

وحرم هدف «البديل» منصور البلوشي لاعب اتحاد كلباء ضيفه النصر من العودة إلى «الوصافة» بالتعادل 3-3، فيما سجل فيه مبوكو بديل «العنابي» هدف التعادل لفريقه أمام الظفرة 1-1.