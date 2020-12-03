ملاعبنا تحتفي بالمناسبتين الغاليتين

منير رحومة (دبي)

احتفلت ملاعب دوري الخليج العربي، خلال الجولة الثامنة، بمناسبتين غاليتين، حرصت من خلالهما أسرة كرة القدم، من لاعبين ومدربين وإداريين ومنظمين، على تأكيد روح الانتماء والولاء لدولتنا، والحرص الكبير على المشاركة في تثبيت المعاني والقيم الراسخة، التي تبعث على الفخر والاعتزاز بيوم الشهيد واليوم الوطني.

وفي اليوم الأول من الجولة، شهدت احتفالية يوم الشهيد فعاليات متنوعة، تمثلت في دخول اللاعبين والحكام، مرتدين أوشحة تحمل علم الدولة، وعرض تصاميم خاصة بالمناسبة على الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب والشاشات.

أما في اليوم الثاني للجولة، والذي خصص للاحتفال باليوم الوطني الـ 49، تحت شعار «غرس الاتحاد»، فارتدت ملاعبنا ثوب الزينة وعاشت الأجواء الاحتفالية، عبر فعاليات متنوعة، تمثلت في عزف السلام الوطني، أثناء اصطفاف اللاعبين، واحتفالية الألعاب النارية، وعرض مؤثرات مرئية عبر الشاشة، إلى جانب دخول اللاعبين والحكام بأوشحة تحمل علم الإمارات، وعرض تصاميم على الشاشات الإلكترونية للملاعب بمناسبة اليوم الوطني، وتحرص أسرة كرة القدم الإماراتية في كل موسم على الاحتفال بقيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر كل عام، وجعلها مناسبة ثابتة لتجديد الولاء والانتماء، وتأكيد ثقة الشعب بالقيادة الرشيدة. وتعد مشاركة اللاعبين والحكام والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية، رسالة معبرة تؤكد اعتزازهم بهويتنا وتاريخنا وتراثنا وبالمنجزات الوطنية التي تحققت خلال مسيرة الاتحاد.