شوكوروف: لن أبكي على «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

شدد الأوزبكي شوكوروف لاعب وسط الشارقة، على أنه لا خوف على الفريق، رغم توقف مسيرة الانتصارات في الجولتين الأخيرتين، بعدما حقق الفوز في أول 6 جولات، كما أنه لا يزال يقبض على القمة منفرداً بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، بنهاية الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «الملك» يملك لاعبين وجهازاً فنياً قادرين على تحقيق طموحات وأحلام الجماهير العريضة للنادي.

وقال: الموسم ليس سهلاً، بل هناك العديد من المحطات الصعبة التي خضناها حتى الآن، ونجحنا في أكثر من اختبار، وهو ما يؤكد قوة الفريق، وعلينا مواصلة الإنجازات، واستعادة نغمة الفوز، والحفاظ على الصدارة منذ الجولة الأولى نتيجة عمل رائع.

وأضاف: لدينا إصرار كبير على عودة الانتصارات، والحفاظ على اللقب الذي توجنا به من قبل، بفضل العزيمة التي أراها من جميع اللاعبين، وقيام الإدارة بتوفير كل عناصر النجاح، ووجود جماهير تقف خلفنا، حتى وإن كانت لا تحضر إلى المدرجات بحكم الظروف القهرية، إلا أن الجميع يتفاعلون معنا بصورة رائعة، ما يجعلنا نشعر بهم، وهم يتابعون المباريات من منازلهم.

وقال: بالفعل بدايتنا هذا الموسم أفضل من الماضي، التي عانينا فيها العديد من الإصابات المختلفة، ومنها البرازيلي إيجور كورونادو، الذي يلعب الدور المحوري والمؤثر، في طريقة لعب وأداء الشارقة، وكذلك قمنا بعمل رائع، سواء قبل الاشتراك في دوري أبطال آسيا، وأداء مباريات قوية، ولذلك دخلنا الموسم المحلي بصورة مختلفة عن فترات سابقة، كما أن إدارة النادي تعمل بطريقة محترفة من كل الجوانب.

وعن سر بكاء الموسم الماضي، قال: أحب دائماً الانتصارات، ووقتها تقدمنا على شباب الأهلي 2-1، وفجأة وخلال 10 دقائق كل الأشياء تغيرت، ونجح المنافس في خطف المباراة بطريقة غريبة، من خلال ضربتي جزاء، ثم بطاقة حمراء، وشعرت بالظلم، ولذلك بكيت بحرارة، وكنت في السابق أبكي كثيراً، وهي عادة عندي منذ الصغر، لأنني لا أقبل الهزيمة، وهذه طبيعتي، وبكيت من قبل، وإن لم يرها الجمهور، أقوم بذلك داخل غرفة خلع الملابس.

وأضاف: في الوقت الراهن، لن أبكي على «الملك»، لأنه يملك القوة التي تجعله يسعى لبلوغ ما يريده، وهذا مبعث ثقة وقوة داخل الملعب تجعل اللاعبين يقومون بالأدوار جيداً.

وقال شوكوروف: في مباراة سابقة لمنتخب أوزبكستان ضد كوريا الجنوبية، وكانت حاسمة من أجل التأهل إلى كأس العالم، والفوز خيارنا الوحيد للصعود، إلا أنها انتهت بالتعادل السلبي، وبعدها جلست في البيت 10 أيام لا أستطيع الخروج.

وعن السبب في عدم الانضمام لمعسكر منتخب بلاده في دبي، قال: قبل بداية الدوري عانيت من آلام في القدم، وتحاملت على نفسي، ولعبت المباريات، وفي اللقاءات الدولية الودية، طلبت من المدرب الحصول على الراحة حتى يكتمل شفائي، وتفهم المدرب ذلك.

وأضاف: الشارقة استفاد كثيراً من المشاركة في دوري أبطال آسيا، والجماهير توقعت ألا نظهر بمستوى قوي، ولكننا بالفعل قدمنا مباريات كبيرة، وحققنا العديد من المكاسب التي نجني ثمارها حالياً، وليس صحيحاً أنني أقدم مع المنتخب أفضل من الشارقة، ولكن الجمهور له وجهة نظر مختلفة، وأنا أعشق فريقي، وأحب منتخب بلادي أيضاً، وفي الحالتين أبذل قصارى جهدي من أجل الأفضل، وأنا راضٍ عما أقدمه من مستوى حتى الآن مع النادي والمنتخب، وما زال لدي الكثير لأقدمه لـ«الملك» وإسعاد جماهيره.

وأشاد شوكوروف بالمدرب عبدالعزيز العنبري، مؤكداً أن ما يحققه الشارقة من الانتصارات يعود الفضل فيه إلى ما يضعه من خطط وطريقة لعب، والتعامل الجيد مع اللاعبين، وهو يساعدهم جميعاً وجعل من «الملك» أسرة واحدة، والعنبري هو كلمة السر في الانتصارات والفرحة.

وقال: لدينا مجموعة من اللاعبين، سواء الأجانب أو المواطنين، وأتمنى ألا نخسر جهود أي منهم للإصابة أو غيره، والمحافظة على ما نقدمه من مستوى في الملعب، يجعلنا دائماً في الصدارة، وهناك أندية قوية للغاية، منها النصر والجزيرة والعين، وشباب الأهلي.