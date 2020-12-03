«السماوي» يهدد صدارة «الزعيم»

معتصم عبدالله (دبي)

يختبر العين صدارته لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، أمام ضيفه بني ياس، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد بـ«دار الزين»، ضمن ختام الجولة الثامنة، والتي تشهد مباريات النصر واتحاد كلباء «الوصيف»، باستاد آل مكتوم، والظفرة والوحدة باستاد حمدان بن زايد، والوصل وعجمان على ملعب شباب الأهلي بالعوير.

ويدرك «الزعيم» المتصدر برصيد 17 نقطة، بعد عودته بـ«نقطة» في الجولة الماضية، بالتعادل أمام الوحدة 1-1، أن أي تعثر في مباراة اليوم أمام «السماوي» المنتشي بالفوز على النصر 2-1، ضمن الجولة ذاتها، قد يعني فقدان الصدارة، في ظل تربص «النمور» صاحب المركز الثاني بفارق «نقطة»، والذي يخوض بدوره اختباراً جاداً لطموحاته أمام مضيفه «العميد» صاحب المستوى «المتذبذب» برصيد 7 نقاط.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الوحدة «السادس» برصيد 9 نقاط للتقدم في الترتيب، حينما يحل ضيفاً على الظفرة صاحب المركز الأخير، وتدعم نتيجة التعادل الإيجابي لـ«العنابي» أمام «البنفسج» المتصدر 1-1 في الجولة الماضية، من معنويات لاعبيه، أملاً في تحقيق الفوز الثالث، بعد مباراتي خورفكان 2-0 وعجمان 1-0، في الوقت الذي يكافح فيه «الفارس» من أجل تحقيق الفوز الأول، حيث يحتل القاع برصيد «نقطة»، من تعادله في الجولة الثالثة مع الفجيرة 1-1.

وتصطدم رغبة الوصل صاحب النقاط الـ10، باستعادة ذاكرة الفوز الغائبة عن «قلعة الفهود»، في الجولات الثلاث الماضية، بالتعادل مع الوحدة والفجيرة 1-1 و2-2 على التوالي، والخسارة أمام العين 3-5، بطموحات ضيفه عجمان الساعي بدوره لفوزه الثالث في الدوري، والأول منذ تفوقه على النصر 1-0 بالجولة الرابعة.