«قوة الدافع» منحت بني ياس «الرباعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

سطر بني ياس فوزاً رائعاً على العين في دوري الخليج العربي، عندما تفوق عليه 4-1 مساء أمس الأول، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

«الرباعية التاريخية» لـ«السماوي» تعود إلى 6 أسباب، أولها الرغبة الكبيرة لدى لاعبي بني ياس، بعد غياب «نغمة الانتصارات» لأربع جولات، والحاجة الماسة إلى تعديل الوضع، يضاف إلى ذلك النجاح في إحراز هدفين في 5 دقائق، مما أصاب لاعبي «الزعيم» بالصدمة، وأفقد الفريق تركيزه، خاصة في الشوط الأول. والعامل الثالث يرتكز على الأخطاء الدفاعية في التمركز، وكذلك عدم التفاهم مع الحارس خالد عيسى، ونتج عن ذلك الهدف الثالث الذي منح مزيداً من الثقة لـ«صاحب الأرض»، وقلل من درجتها عند الضيف.

ويحسب للأرجنتيني سواريز لاعب بني ياس قيامه بواجبات هجومية، عكس المباريات الماضية، حيث كان يكتفي بالدور الدفاعي، ومثل ذلك ضغطاً على وسط العين، بجانب تفوق المدرب دانييل إيسايلا على بيدرو إيمانويل، في قراءة المباراة، ونجاحه في إغلاق مفاتيح لعب «الزعيم» خاصة الهجومية، وتحديداً لابا كودجو الذي لم يجد الدعم من عرضيات أو فرص، بسبب غياب بندر الأحبابي «الممول» الأساسي له.