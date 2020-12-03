«النمور» يعزز «البداية الأفضل»

فيصل النقبي (كلباء)

واصل «النمور» عزف سيمفونية التألق، وعزز انطلاقته الأفضل في «الاحتراف»، بعد الوصول إلى «النقطة 13»، عقب تعادله مع النصر 3-3، في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، لتتحقق رؤية إدارة النادي في تصريحاتها التي أطلقها علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، عندما أكد في بداية الموسم، أن الفريق يلعب على مراكز متقدمة، ولن يصارع على الهبوط.

وبعد 8 جولات، يتضح جلياً ما حققه الفريق، باحتلاله المركز الثامن، بفارق الأهداف عن بني ياس وشباب الأهلي.

وأشار محمد عبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق أن محصلة 3 انتصارات، وتعادل في آخر 4 مباريات، وجمع 13 نقطة بنهاية الجولة، يثبت أن اتحاد كلباء في المسار الصحيح لبلوغ أهدافه التي أعلن عنها قبل انطلاق الموسم، مشيداً بأداء اللاعبين ورؤية الجهاز الفني المتميزة.

وقال الزعابي: إن العمل لن يتوقف، بل يتواصل على جميع الصعد، من أجل أن يتقدم الفريق بصورة أفضل في الترتيب، لأن الطموحات هو أن يكون «النمور» ضمن أفضل الأندية بالدوري.

وأضاف: نواصل التركيز على الوتيرة نفسها، لأن استمرار النتائج الإيجابية، يحتاج إلى عمل متواصل، ونستعد للمباريات المقبلة بالحماس نفسه والقوة، لمواصلة النتائج الإيجابية.