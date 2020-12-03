«المسمار الأخير» في «نعش زيزو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن هزيمة ريال مدريد من شاختار بهدفين، قد تكون «المسمار الأخير» في «نعش» المدرب زين الدين زيدان، والنهاية الحزينة لفترة ولايته الثانية.

وقالت الصحيفة: إن إدارة الريال بقيادة فلورنتينو بيريز، أصبحت مطالبة بطرح أسئلة جادة فيما يتعلق بمستقبل المدرب الفرنسي.

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، وتوقعت ألا يكون زيزو موجوداً على «دكة» المدربين عند استقبال مونشنجلادباخ الألماني يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة الحاسمة. وأضافت الصحيفة أن الأداء السيئ للريال في مباراته ضد ألافيس وخسارته 1 -2 في «الجولة 11» لـ «الليجا»، استمر في «الشامبيونزليج»، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث في مجموعته، وليصبح مطالباً بضرورة الفوز في الجولة الأخيرة، إذا كان يريد التأهل إلى دور الـ16. وكانت إدارة زيدان للمجموعة الملكية موضع اتهام من الصحيفة التي أخذت عليه قرار عدم إشراكه للنجم البرازيلي كاسيميرو في مباراة شاختار. وفي الوقت الذي قال فيه زيدان لدى خروجه من الملعب بعد الهزيمة، إنه لن يستقيل، فقد أشارت الصحيفة إلى أن هناك بديلين جاهزين، ليحل أحدهما محل المدرب الفرنسي، الأول هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي لا يدرب أي نادٍ في الوقت الحالي، والثاني هو النجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليز الذي يتولى حالياً تدريب فريق الرديف الملكي المعروف باسم «لوكاستيا».

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها، إن الأيام القادمة قد تشهد الكثير من المفاجآت.