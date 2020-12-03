أتلتيكو يرفض الحسم

مدريد (أ ف ب)

فرط أتلتيكو مدريد الإسباني في فرصة حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، عندما تقدم على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 1-صفر حتى الدقيقة 86، قبل أن يدرك الأخير التعادل الثلاثاء في مدريد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وكان أتلتيكو يمني النفس بمرافقة الفريق البافاري إلى الدور الثاني، لكن بات يتعين عليه انتظار الجولة السادسة الأخيرة، حيث يحتاج إلى التعادل خارج ملعبه ضد سالزبورج النمساوي.

ويملك بايرن ميونيخ 13 نقطة مقابل 6 لأتلتيكو و4 لسالزبورج الفائز على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1 «3 نقاط للأخير». وأثمر ضغط أتلتيكو مدريد عن هدف الافتتاح، عندما توغل ماركوس يورنتي داخل المنطقة ومرر كرة عرضية زاحفة تابعها جواو فيليكس داخل الشباك.

وحاول فليك إنعاش الجبهة الهجومية لفريقه فأشرك سيرج جنابري وتوماس مولر، وتمكن الأخير من الحصول على ركلة جزاء، إثر عرقلته من فيليبي داخل المنطقة، انبرى لها بنفسه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق مدركاً التعادل لفريقه.