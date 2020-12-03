«أبوظبي للدراجات» يبصم بـ «السابعة»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق نادي أبوظبي للدراجات إنجازاته بتأهل 7 متسابقين، إلى السباق الرئيسي لسيح السلم للدراجات الهوائية للمحترفين وفرق الأندية والمقيمين المقرر إقامته يناير المقبل، بينهم 6 عبر السباقات التأهيلية، فيما حجز خالد معيوف بطاقة تأهله منذ العام الماضي، وسجل دراج الفريق زايد العبيدلي حضوره في سباق ليوا لمسافة 65 كم بإحرازه المركز الثاني.

وضمت قائمة المتأهلين إلى السباق الرئيسي لسيح السلم 4 دراجين فوق 18 عاماً، هم عبد الله الاستاد، وطلال البلوشي، وعبد الرحمن شعيب، بجانب خالد معيوف، فيما تأهل محمد المطيوعي وسعيد الميدور من تحت 17 سنة.

ويشارك الفريق في 4 سباقات بسيح السلم الأول للإماراتيين المقرر إقامته يومي 7 ديسمبر، وهو السباق الأول لبطولة سيح السلم للهواة الإماراتيين للرجال، ويشارك فيه 3 دراجين هم محمد الغافري، عبد الرحمن المنصوري، ومحمد عبد القادر، ثم السباق التأهيلي للهواة الإماراتيين للرجال المقرر 5 يناير المقبل، إلى جانب سباق النخبة والمحترفين والأجانب ودراجي دول مجلس التعاون والمقيمين المقرر 12 يناير المقبل، والسباق الرابع لبطولة سيح السلم للهواة الإماراتيين الذي سيقام 25 يناير.

ويدرس النادي والجهاز الفني المشاركة في السباق الجبلي المقرر في سيح السلم أيضاً 22 ديسمبر، كما يجهز النادي فريق السيدات للمشاركة في السباق الذي سيقام 11 يناير.

من جهته، أشاد مروان مطر البلوشي المدير الفني للفريق بالمشاركات المتعددة التي سجلها دراجو النادي خلال فترة قصيرة، وقال: لقد واجهت الفريق صعوبات في رفع وتيرة الإعداد بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الجميع، ولارتباط بعض الدراجين بالامتحانات الفصلية التي أثرت على انتظام بعضهم في التدريبات، إلى جانب عدم وضوح روزنامة الموسم، لكن بالروح العالية وما توفر لهم من دعم معنوي ولوجستي من إدارة النادي استطاعوا تجاوز تلك الظروف وتحقيق هذا الإنجاز.