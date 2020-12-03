«البارالمبية الوطنية» تحتفي باليوم العالمي لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

تنظم اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية احتفالية باليوم العالمي لأصحاب الهمم، والذي يصادف اليوم 3 ديسمبر من كل عام بعدما خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم هذه الفئة المهمة بالمجتمعات، وللمساعدة بفهم قضايا أصحاب الهمم ودعم البيئة الصديقة لهم، وهذا ما يضمن حقوقهم ويساعد على إدخالهم في جميع مناحي الحياة الرياضية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في دعم أصحاب الهمم في كافة المجالات، حيث أكد محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن دولتنا من الدول الرائدة في هذا المجال، وبدأت تقطف ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الفئة، من القيادة الرشيدة في الدولة، مما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة أصحاب الهمم.