صراع ساخن في «ميدان» اليوم

دبي (الاتحاد)

يسعى الجواد «باكستان ستار» الذي يخوض سباقه الأول على الأرضية الرملية بمضمار ميدان مساء اليوم، للظفر بسباق ذا انتصار «قوائم» لمسافة 2000 متر أمام 8 خيول قوية مثل «جست أيه بيني»، و«سالتارين دبي» و«فور ذا توب». وتتجه الأنظار نحو «وادي» في تحدي القرهود سبرينت «قوائم» لمسافة 1200 متر في ظهوره الأول هذا الموسم، بعد فوزه بلقب ميدان سبرينت «للفئة الثانية»، ومعه رفيقه في الإسطبل «ماي كاتش»، إلى جانب «ليدينج سبيريت».

ويتنافس حوالي 76 خيلاً في الأشواط الستة المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة بجوائز مالية قدرها 632 ألف درهم.

الترشيحات

1- دارك نايت- ميدنايت ديل- ميدنايت هنتر

2- زبردست- بليد سميث- تابي سيو

3- تفاخر- فيلوسوفر- إمبريزون

4- وادي- ماي كاتش- ليدينج سبيريت

5-باكستان ستار- سالتارين دبي- جست أبيني

6- زو ستورم- بالافاد- رير ننجا