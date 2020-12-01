"الريال" مهدد بمغادرة دوري الأبطال بعد خسارة أمام شاختار

بات نادي ريال مدريد الإسباني مهددا بالخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة مجددا 2-صفر أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، الثلاثاء.

ولم يعد النادي الملكي يملك مصيره في يده للتأهل إلى دور الستة عشر قبل الجولة الأخيرة.

وتأخر بطل أوروبا 13 مرة بهدف في الدقيقة 57 بعد أن استفاد البديل دينتينو لاعب شاختار من عدم تركيز رفائيل فاران مدافع ريال مدريد ليهز الشباك.

وضاعف المهاجم الإسرائيلي مانور سولومون الغلة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 82 بمجهود فردي بعد هجمة مرتدة.

وحل دينتينو في الشوط الأول بدلاً من المهاجم جونيور مورايس الذي أصيب بعد أن عرقله فاران لمنعه من التقدم باتجاه المرمى.

ويحتل شاختار، الذي فاز 3-2 على مضيفه ريال مدريد في مباراة الذهاب في أكتوبر، المركز الثاني في المجموعة الثانية بسبع نقاط متساوياً مع فريق المدرب زين الدين زيدان، لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة.