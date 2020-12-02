بني ياس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب «الزعيم»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد بني ياس إلى عزف نغمة الفوز مجدداً، بعد غياب أربع جولات، عندما تفوق على العين 4-1، في ختام الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، مساء أمس، محققاً انتصاراً تاريخياً وغير مسبوق في تاريخ مواجهات الفريقين وهو الفوز الثالث له على «الزعيم» بالدوري، ولم يكن الانتصار الكبير هو المكسب الوحيد لأصحاب الأرض، حيث عاد البرازيلي بيدرو إلى هز الشباك بهدفين، بعد صيام 4 مباريات، ليصل إلى هدفه السابع هذا الموسم، وكذلك سهيل النوبي للتألق بإحرازه هدفين رائعين.

ولعبت تقنية الفيديو «الفار» دوراً كبيراً في خروج المباراة بهذه النتيجة، بعد إلغاء هدف لبيدرو، وكذلك هدف لريان يسلم.

وأسهمت الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها دفاع العين والحارس في فوز بني ياس، خاصة بعد تسجيل «السماوي» لهدفين في أقل من 5 دقائق، ثم إضافة الثالث من خطأ خالد عيسى.

وتفوق الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، على البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، في قراءة المباراة، بعدما نجح في السيطرة على منطقة المناورات، بفضل الأداء القوي للثنائي الأرجنتيني خمينيز وسواريز، ومن أمامهما المتألق سهيل النوبي الذي فشل دفاع العين في إيقافه، قبل استبداله.

ورفع «السماوي» رصيده إلى «النقطة 13» متساوياً مع شباب الأهلي واتحاد كلباء، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند «النقطة 14».على جانب آخر، أضاع النصر نقطتين مهمتين، في سباق القمة، بالتعادل أمام مضيفه اتحاد كلباء 3-3، ليرفع «العميد» رصيده إلى 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط أمام الشارقة المتصدر، فيما وصل «النمور» إلى 13 نقطة، وسجل جونيور في الدقيقة 8، ومالابا في الدقيقة 57، ومنصور البلوشي في الدقيقة 91، أهداف اتحاد كلباء، وتيجالي في الدقيقتين 47 و55، وكواس في الدقيقة 64 أهداف النصر.

ونجح الظفرة في حصد نقطة التعادل مع مضيفه الوحدة بهدف لكل منهما، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل «الفارس» إلى «النقطة 11»، تقدم الظفرة بهدف ياسين البخيت في الدقيقة 42، وأدرك باول مبوكو التعادل للوحدة في الدقيقة 51.