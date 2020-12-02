الشباب والاتحاد «الحوار السعودي»

الرياض (أ ف ب)

يسعى الشباب السعودي لوضع قدم في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، عندما يستقبل اتحاد جدة اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن ذهاب نصف نهائي للبطولة، التي سبق للفريقين الفوز بلقبها في نسخ سابقة.

ويلتقي الفريقان إياباً 4 يناير 2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت في 19 أكتوبر موعدي ذهاب وإياب نصف النهائي بين الشباب والاتحاد السعوديين، وذلك بعد توقف المنافسات في الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيتم إعلان موعد مباراة الإياب بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في وقت لاحق، بعد فوز الأخير ذهاباً في مصر 1-0.

وكان النجم الساحلي التونسي أحرز لقب النسخة الماضية، بفوزه على الهلال السعودي 2-1 في أبريل 2019.

واستهل الشباب مشواره في البطولة، بالفوز ذهاباً على شباب الساورة 3-1 في برج بوعريرج، وإياباً 2-0 في الرياض، وفي ثمن النهائي تجاوز شباب الأردن، بعد الفوز 1-0 في الرياض، والتعادل 1-1 في عمّان، وفي ربع النهائي تغلب على الشرطة العراقي 6-0 في الرياض، و1-0 في أربيل.

وتأكد غياب البرتغالي فابيو مارتينز صانع ألعاب الشباب عن مباراة اليوم، بعدما أثبتت الفحص الطبي حاجته للتأهيل من إصابة في الحوض.

وكان مارتينز غاب عن مباراة الشباب أمام ضمك في المرحلة السادسة من الدوري السعودي جراء الإصابة نفسها.

في المقابل، بدأ الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز على العهد اللبناني 3-0 في جدة، والتعادل السلبي في بيروت، وفي ثمن النهائي تخطى الوصل الإماراتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1 في دبي وجدة، فيما تعادل في ربع النهائي مع أولمبيك آسفي 1-1 في جدة، وفاز عليه 1-0 على أرضه.

ويعيش الشباب حالياً أفضل حالاته الفنية التي وضعته في قمة ترتيب الدوري دون خسارة، ويتطلع إلى استغلال ذلك لتحقيق فوز مريح يضع من خلالها قدماً في النهائي، خصوصاً أنه يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط.

ولا يختلف الاتحاد كثيراً عن نده، فهو يمر بمرحلة جيدة بعد 6 جولات من الدوري المحلي، إذ حقق فوزين وثلاثة تعادلات وخسر في مباراة واحدة. ويملك الاتحاد مجموعة من العناصر المميزة في جميع الخطوط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية، سواء الفوز أوالتعادل على أقل تقدير.

ويعول الاتحاديون كثيراً على البطولة العربية، لاستعادة هيبتهم الكروية المفقودة منذ مواسم عدة، بعد معاناة من شبح الهبوط.

واستقر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد على الخماسي الأجنبي، الذي يشارك في البطولة، وهم الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي ورومارينهو داسيلفا، إلى جانب المصري أحمد حجازي وغاري رودريجيز من الرأس الأخضر.

وهذه هي المباراة الخامسة الثالثة بين الفريقين في البطولات الخارجية، ويملك الاتحاد أفضلية لفوزه على الشباب في ثلاث مباريات، فيما حقق الأخير انتصارين.