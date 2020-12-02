كومان: ميسي لن يتنفس!

برشلونة (أ ف ب)

قرر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، إراحة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً، خلال مواجهة فيرينتسفاروش اليوم ضمن دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الهولندي في مؤتمر صحفي أمس.

وقال كومان: هذا ليس بالأمر المعتاد، لكن في «روزنامة» الموسم الحالي، استراح «ليو» لمرتين، في كييف ضد دينامو الأسبوع الماضي في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4-0، وضمن تأهله إلى دور الـ16، واليوم.

واختار كومان أن يريح أيضاً الحارس الألماني مارك أندريه تير-شتيجن، والمهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأضاف الهولندي الذي استلم زمام التدريب في برشلونة في أغسطس الماضي أنه فيما تبقى من الموسم، لن يتمكن «ميسي» من التنفس، لأننا سنضطر للعب مباريات الدوري، والكأس السوبر الإسبانية وكأس الملك.

وأوضح فيما يتعلق بمستوى «البرغوث» أنه ربما واجه بعض الصعوبات في بداية الموسم، ولن يكون موسماً يسجل فيه 30 هدفاً، لكنه يعمل بشكل جيد، ويظل لاعباً مهماً وحاسماً للغاية في هجومنا.

وطالب المدرب الهولندي من القيمين على «الليجا» سحب البطاقة الصفراء التي تلقاها ميسي «33 عاماً» الأحد ضد أوساسونا حين خلع قميص برشلونة لإظهار قميص مواطنه الأسطورة دييجو مارادونا مع «نيولز أولد بويز» تكريماً للاعب التاريخي الذي توفي الأربعاء الماضي عن 60 عاماً.

وقال كومان: هناك معايير تقول إن خلع قميصه يستحق بطاقة صفراء، لكن من ناحية أخرى، يعرف الجميع لماذا فعل ذلك، إنها لفتة مخصصة لمارادونا ويجب فهمها.