«العميد» يهدر «نقطتين» في «الرمق الأخير»!

فيصل النقبي (اتحاد كلباء)

أضاع النصر نقطتين مهمتين، بالتعادل أمام اتحاد كلباء 3-3، مساء أمس، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، باستاد اتحاد كلباء، ونجح «البديل» منصور البلوشي، في مهمة إنقاذ نقطة مهمة لـ «النمور» عبر تسجيله هدف التعادل «الثمين»، في الدقيقة 91، قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ليرفع «العميد» رصيده إلى 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط أمام الشارقة المتصدر، فيما وصل «النمور» إلى 13 نقطة.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية، خاصة في الشوط الثاني، بتسجيل 5 أهداف، ونجح «النمور» في التقدم مبكراً خلال الشوط الأول، عبر تسديدة جميلة سكنت شباك النصر في الدقيقة 8، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، رغم محاولات «الأزرق» للعودة إلى المباراة.

وفي أول دقائق الشوط الثاني، يدرك تيجالي التعادل للضيوف، عبر لعبة جميلة، وأضاف هدفه الشخصي الثاني، في الدقيقة 55، ليسجل «الثنائية» الثانية له هذا الموسم، ويرفع زياراته إلى شباك «النمور» إلى 7 أهداف، بقميص الوحدة والنصر، ولكن الهداف التوجولي مالابا، يعود إلى ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف، بإدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 57.

وتألق مينديز مع «العميد» الذي صنع الهدفين الأول والثاني، وكرر المشهد في الهدف الثالث الذي حمل بصمة الهولندي كواس الذي أسكن الكرة مرمى الحارس جمال عبدالله، ليتقدم النصر للمرة الثانية، وبعد تبديلات ناجحة من الأوروجوياني خورخي داسيلفا، نجح منصور البلوشي، وبعد أقل من 10 دقائق من الدفع به، مستغلاً خطأ من الحارس، ليسدد كرة مباشرة في «الشباك الزرقاء»، معلناً عن هدف التعادل الذي حرم «العميد» من نقطتين ثمينتين.

داسليفا: أهدرنا فرصاً كثيرة

أبدى خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، سعادته بالمستوى الجيد للاعبين، رغم التعادل مع النصر، وقال: إن الشيء الذي يسعده بكل تأكيد، هو قدرة الفريق على التعامل مع الظروف التي حدثت، والعودة إلى التعادل في الجزء الأخير من المباراة أمام منافس كبير.

وأشار دا سيلفا إلى الفرص العديد التي أهدرها لاعبو اتحاد كلباء في الشوط الأول، أمام مرمى النصر، والتي كانت كفيلة بخروج الفريق بنتيجة أفضل من التعادل.

واعترف مدرب اتحاد كلباء بمعاناة «النمور» بعض الشيء، في الشوط الثاني، من الإرهاق وضغط المباريات، إلى جانب الأخطاء التي سمحت للنصر بتسجيل ثلاثة أهداف.

كرونسلاف: ارتكبنا الأخطاء

اعترف الكرواتي كرونسلاف جوريتش، مدرب النصر، بالأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبو فريقه في لقاء اتحاد كلباء، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، أمس، رغم ردة الفعل الجيدة من «العميد» بعد التقدم المبكر لـ «أصحاب الأرض» في النتيجة خلال الشوط الأول.

وقال: إن الأمور كانت صعبة أمام فريق جيد، مثل اتحاد كلباء، ويجب أن يواصل «الأزرق» تقديم المستوى الجيد في المباريات المقبلة، على صعيد كل البطولات، خاصة بعد التحسن الواضح الذي غلف أداء الفريق خلال مجريات الشوط الثاني.

وأرجع مدرب النصر غياب المدافع محمد فوزي عن التشكيلة الأساسية، إلى الإصابة التي تعرض لها.