الجولف.. حدث الـ500 مليون شخص

دبي (الاتحاد)

تستضيف الإمارات سنوياً عدداً كبيراً من بطولات الجولف في أبوظبي ودبي والشارقة وغيرها من إمارات الدولة، وهي اللعبة التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، وتبرز وسط هذه الأحداث بطولة «جولة موانئ دبي العالمية» التي تقام في ملعب النار بمشاركة أفضل 50 لاعباً في لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، الذين يتنافسون في اللقب ذي الجائزة المالية الأغلى في العالم التي تقدم للبطل، وتناهز 3 ملايين دولار أميركي، فيما يصل مجموع الجوائز الكلية للبطولة و«السباق إلى دبي» إلى نحو 13 مليون دولار.

ويتابع البطولة سنوياً أكثر من 500 مليون شخص من جميع أنحاء العالم عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، بجانب أن البطولة كان يشاهدها أكثر من 65 ألف متفرج سنوياً على مدار أيامها، ومنذ بداية «السباق إلى دبي» وبطولة جولة موانئ دبي العالمية في عام 2009، لم تجلب الجولة أفضل لاعبي العالم إلى الإمارة في ختام الموسم المذهل فقط، ولكنها ساعدت على زيادة قوة الجولف محلياً، بينما عرضت دبي كمركز عالمي المستوى للأعمال والرياضة.