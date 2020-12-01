العروض تنهال على قميص مارادونا في مباراة إنجلترا الشهيرة

أكد لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ستيف هودج، الذي حظي بقميص النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا في نهاية المباراة الشهيرة بين المنتخبين في ربع نهائي مونديال مكسيكو عام 1986، أن «القميص ليس للبيع».

وانهالت العروض على هودج من مختلف قارات العالم لاقتناء القميص.

وقال هودج لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، لدى سؤاله عن القميص المعروض في المتحف الإنجليزي لكرة القدم في مدينة مانشستر: «مضى 24 عاما على احتفاظي به ولم أفكر إطلاقا في بيعه. أحب كوني أملكه. يشكل قيمة عاطفية مدهشة».

بيد أن وفاة مارادونا عن 60 عاما الأسبوع الماضي أدت إلى تزايد الاهتمام باقتناء القميص الأسطوري وتحدثت شائعات عن مبالغ ضخمة للحصول عليه.

وكشف هودج قائلا: «أتى أشخاص طرقوا بابي بصورة مستمرة، ولم يتوقف هاتفي عن الرنين من قبل جميع الإذاعات وشبكات التلفزة حتى الأجنبية منها».

وتابع «كان الأمر مزعجا، لقد قرأت مقالات على الإنترنت تحدثت بأنني أبحث عن المال من خلال عرض القميص للبيع، وبأنني طلبت مبلغا مقداره مليونا أو مليوني جنيه إسترليني. أجد في ذلك افتقادا للاحترام وهذه الأخبار كاذبة تماما. القميص ليس للبيع».

وكان مارادونا سجل هدفين في مرمى إنجلترا في طريقه لقيادة منتخب بلاده إلى إحراز اللقب العالمي بالفوز على ألمانيا 3-2 في المباراة النهائية، الأول مستعينا بيده في الدقيقة 51، والثاني بعد أن اجتاز نصف الملعب مراوغا الكثير من اللاعبين ليسجل هدفا رائعا اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «هدف القرن».