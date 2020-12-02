ميدالية خط الدفاع الأول.. وسام النجوم

دبي (الاتحاد)

تحول تقليد «ميدالية خط الدفاع الأول» التي يقدمها مجلس دبي الرياضي إلى نجوم العالم الذين شاركوا في المبادرات المجتمعية التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء في المنزل في بداية ظهور جائحة كوفيد - 19، إلى وسام عالمي، خاصة أن حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الملايين. وأبرز المشاركين في مبادرة التدريب من المنزل «خلك نشيط.. وخلك سليم» التي يتفاعل معها الملايين من داخل وخارج الدولة من الأفراد والمؤسسات ومراكز التدريب، الفرنسي كريم بنزيمة نجم وهدّاف نادي ريال مدريد، ولويس فيجو قائد منتخب البرتغال السابق ولاعب ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، وروبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل السابق ونادي ريال مدريد، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً وكارليس بويويل قائد المنتخب الإسباني ونجم برشلونة السابق، وغيرهم في كل الألعاب.

وأرسل النجوم رسائل بالصوت والصورة من خلال فيديوهات مصورة تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ووصل عددها إلى أكثر من 5200 مشاركة، لتصل المبادرة إلى أكثر من 21.8 مليون شخص حول العالم.