«صنع في أرض زايد»

دبي (الاتحاد)

على مدار سنوات طويلة من استضافة البطولات والأحداث العالمية والدولية، إلا أن هناك بطولات حملت توقيع «صنع في الإمارات»، وهي الأحداث التي انطلقت في نسختها الأولى من الإمارات ومنها انتقلت إلى دول أخرى في الاستضافة، بالإضافة إلى بطولات تحمل اسم الإمارات في مختلف الألعاب وتقام منذ سنوات طويلة.

وتحمل الكثير من البطولات صك «صنع في الإمارات»، منها كأس دبي العالمي للخيول، التي تجتذب العالم في ميدان، وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، حيث يتجمع العالم في حلبة ياس، وبطولة القارات الشاطئية التي وصلت إلى النسخة التاسعة وبطولة هزاع بن زايد الدولية لكرة القدم وبطولة حمدان بن محمد الدولية للناشئين، وبطولة فاطمة بنت مبارك للسيدات المحترفات للجولف وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف ودبي ديزرت كلاسيك للجولف وبطولة أبوظبي للجولف، ودبي ليدرز كلاسيك للجولف، وبطولة رأس الخيمة ختام جولة التحدي الأوروبي للجولف، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ورأس الخيمة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة العين الدولية للمحترفين للجو جيتسو، وبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، بجانب رالي دبي الصحراوي، ومبادلة العالمية للتنس وسوق دبي الحرة للتنس، والبطولة العالمية للترايثلون - جولة أبوظبي، وأبوظبي العالمية للغطس العالي، وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات.

وهناك بطولات لها تاريخ منذ انطلاقتها، منها بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وبطولة راشد الدولية للكرة الطائرة، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وسباعيات دبي للرجبي، وماراثون ستاندرد تشارترد دبي، فيما نجح طواف الإمارات للدراجات الهوائية في تغيير خريطة اللعبة في المنطقة بعدما تم دمج طوافات أبوظبي ودبي والشارقة في طواف واحد.

الأوائل بتوقيع رياضي .. أول بطل عالمي

سعيد أحمد سعيد أول إماراتي يحصد بطولة عالمية في الشطرنج في مسيرة إنجازات الرياضة الإماراتية بعدما توج باللقب تحت 14 سنة بالمكسيك 1979 وأول إماراتي يحصل على لقب أستاذ دولي.

بطل البولينج

محمد خليفة القبيسي أول إماراتي يفوز ببطولة العالم الفردية في البولينج بالمكسيك عام 1988، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية سفيراً للعبة في دورة أتلانتا الأولمبية عام 1994، توالت بعدها إنجازاته وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتصنيف الدولي للبولينج في موسكو عام 2004.

العين الآسيوي

أحرز فريق العين لقب دوري أبطال آسيا 2003، ليكون الفريق الوحيد الذي حصل على البطولة القارية من بين الأندية المحلية حتى الآن وكان ذلك في أول نسخة للمسابقة بمسماها الجديد، ويسجل في تاريخ الاتحاد الآسيوي بوصفه حامل أول نسخة بالنظام الحديث.

إنجاز عالمي في القدرة

حقق فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقب بطولة كأس العالم للقدرة في لندن 2012، ليسير على دربه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والذي توج بلقب بطولة كأس العالم للقدرة في نورماندي فرنسا 2014.

أول ميدالية للشباب

أحرز عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخبنا الوطني أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب عام 2019، حين اقتنص الميدالية الفضية لفئة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول.

أول ميدالية أولمبية

أحرز الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم أول ميدالية أولمبية في تاريخنا الرياضي، بعدما فاز بالميدالية الذهبية في مسابقة رماية الحفرة المزدوجة «دبل تراب» في منافسات دورة أثينا الأولمبية 2004، ليكون بذلك أول عربي يحرز ميدالية في هذه الدورة.

تأهل مونديالي

بلغ منتخبنا الوطني لكرة القدم نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1990، وهو التأهل الوحيد للمونديال بل الأبرز حتى الآن في ذاكرة كرة القدم الإماراتية ولن تنسى الجماهير يوم 28 أكتوبر 1989، وهو يوم التأهل للمونديال، بعد التعادل بهدف مع كوريا الجنوبية برأسية عدنان الطلياني.

كأس الخليج

حصل منتخب الإمارات لكرة القدم على لقب كأس الخليج العربي للمرة الأولى عام 2007، وهي البطولة التي استضافتها الإمارات للمرة الثالثة وجاء اللقب بعدما فاز على منتخب عمان في المباراة النهائية بهدف دون رد.

تأهل أولمبي

تأهل المنتخب الأولمبي لنهائيات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012 للمرة الأولى في تاريخه بعدما أحرز الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخ الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية السادسة عشرة في جوانزهو الصينية عام 2010، وهي الميدالية الوحيدة التي حققتها كرة القدم في دورات الألعاب الآسيوية.

الرقم القياسي

حطمت بنات الإمارات الرقم القياسي في دورات رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استطعن تحقيق 54 ميداليّة ملوّنة في النسخة السادسة التي أقيمت بالكويت 2019 بواقع 22 ذهبية و14 فضية و18 برونزية، بإنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاتهن بالدورة.