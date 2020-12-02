«الفورمولا-1» جائزة المليار في حلبة ياس

دبي (الاتحاد)

تتجه الأنظار خلال احتفالات اليوم الوطني من كل عامٍ إلى حلبة ياس حيث يتجمع العالم لمتابعة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1، الجولة الختامية من بطولة العالم، وهو الحدث الترفيهي والرياضي الأضخم في المنطقة والذي يشهد إقبالاً هائلاً من هواة رياضة سباقات السيارات ومحبي الأجواء الاحتفالية الراغبين في الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة من 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وحققت جولة أبوظبي طوال النسخ الماضية قفزات كبيرة في الحضور الجماهيري في كل موسم، حيث اجتذبت مليون متفرج في مدرجات الحلبة لمتابعة أفضل السائقين في العالم على مدى 11 سنوات منذ تدشينها في 2009.

ويعد السباق أبرز فعالية رياضية في منطقة الشرق الأوسط وسباق الفورمولا - 1 الوحيد الذي يجري عند غروب الشمس، مع العلم بأن هذه البطولة تستضيف سباقات الفورمولا 2 وجي بي 3 أيضاً، وتخطى الحدث حاجز المليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمي التي تنقل السباق وأيضاً النقل التليفزيوني الذي يجوب الكرة الأرضية في ظل حضور شخصيات قيادية سياسية واجتماعية وفنية ورياضية من مختلف دول العالم ومشاهير «السوشيال ميديا». وزعت نسبة الحضور الجماهيري للنسخة الأولى عام 2009 بين 15% من أعداد الجمهور القادم من الخارج، مقابل 85% للجمهور المحلي، قبل أن تشهد هذه الأرقام تغيراً بصورة مستمرة على صعيد السنوات الماضية، خصوصاً بعد نفاد مبيعات تذاكر النسخة الماضية، وسجلت نسبة الحضور الجماهيري 65 ألف متفرج، وهذا يؤكد التفاوت الكبير بنسب الحضور الجماهيري، الذي صب في مصلحة القادمين من الخارج، الذين وصلت نسبتهم إلى 70%، مقارنة بـ30% من الجمهور المحلي.